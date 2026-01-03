Por qué María Corina Machado no puede ser la sucesora de Nicolás Maduro

Este sábado, Estados Unidos llevó adelante una operación militar en Venezuela. Ante la captura del líder del régimen, diferentes sectores exigen que la ganadora del premio Nobel de la Paz sea quién tome las riendas en el país.

Venezuela vive horas de tensión máxima . Durante la madrugada de este sábado, Estados Unidos realizó un operativo militar que resultó en la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro , hecho que abrió cientos de preguntas alrededor del futuro del gobierno venezolano .

Una de las primeras hipótesis que comenzó a ser discutida sobre el futuro del país latinoamericano es que sea María Corina Machado, líder del partido opositor Vente Venezuela y reciente ganadora del premio Nobel de la Paz , la sucesora de Nicolás Maduro. Su nombre surge por pertenecer al binomio que reclama haber ganado las elecciones presidenciales que se realizaron el domingo 28 de julio de 2024, en medio de fuertes denuncias de fraude por parte del regimen de Maduro.

Cabe destacar que en dicho momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Maduro se consagró ganador de las elecciones con el 51,95% de los votos , mientras que el binomio de Vente Venezuela obtuvo el 43,18%. Sin embargo, diferentes líderes del mundo - entre los que se encuentra el presidente argentino, Javier Milei - reconocieron a la fórmula opositora como la vencedora.

Más allá del la problemática de la reorganización democrática en Venezuela , cabe destacar que Corina Machado no podría ser la sucesora de Maduro ya que la líder opositora se presentó como candidata a vicepresidenta y, en todo caso, quien debiera tomar el mando es su compañero de fórmula, Edmundo González Urrutia.

Durante la ceremonia del premio Nobel de la Paz, realizada semanas atrás en la ciudad europea de Oslo, Corina Machado reafirmó su deseo de asumir como segunda del Poder Ejecutivo venezolano: “Yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió cuando eligió de manera abrumadora como su presidente a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que asuma la responsabilidad de ser vicepresidenta de Venezuela".

El mensaje de Donald Trump sobre el futuro de Venezuela

Tras el operativo - y previo a la conferencia de prensa que realizará desde Mar-a-lago Trump amplió su postura sobre el escenario que se abre en Venezuela luego de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. En declaraciones públicas, el mandatario dejó en claro que Washington evalúa activamente su rol en la etapa que viene. “Estamos tomando esa decisión en este momento, vamos a estar muy involucrados, queremos libertad para la gente”, afirmó.

Donald Trump Archivo. Trump advierte que se inicia una etapa en la que EEUU tendrá mucha injerencia sobre el futuro de Venezuela.

Trump elogió con énfasis el desempeño de las fuerzas involucradas en la operación y destacó el nivel de planificación previo. “El equipo hizo un trabajo increíble”, sostuvo, antes de agregar: “Ensayaron y practicaron como nadie jamás había visto. Y me dijeron —me lo dijeron militares de verdad— que no hay ningún otro país en la Tierra que pudiera hacer una maniobra así”.

Frente a las críticas iniciales por la intervención militar estadounidense, el republicano defendió el momento elegido para avanzar. “Simplemente era el momento correcto para hacerlo. Teníamos que hacerlo porque es una guerra. Estamos perdiendo 300.000 personas por año. No perdemos tanta gente ni en una guerra”, argumentó.

En cuanto al futuro político de Venezuela, Trump advirtió que Estados Unidos no permanecerá al margen del proceso de transición. “No podemos correr el riesgo de dejar que otra persona asuma y simplemente continúe donde él lo dejó”, señaló, en referencia a una eventual continuidad del esquema de poder previo.

Por último, el presidente estadounidense se dirigió directamente a la población venezolana y planteó un horizonte de acercamiento bilateral. “Queremos libertad para la gente. Queremos tener una gran relación. Creo que el pueblo de Venezuela está muy contento porque ama a los Estados Unidos. Estaban gobernados esencialmente por una dictadura, era algo terrible lo que estaba ocurriendo”, concluyó.