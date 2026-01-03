Donald Trump: "El futuro de Venezuela lo estamos decidiendo ahora, estaremos muy involucrados"

En una entrevista telefónica con medios estadounidenses, el republicano dio detalles sobre el operativo militar que logró la captura de Nicolás Maduro. Además, sobre el futuro de Venezuela tras la intervención advirtió que "no se puede correr el riesgo de dejar que otra persona asuma y simplemente continúe todo desde donde él lo dejó".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio nuevos detalles sobre el futuro de Venezuela , tras el operativo militar que culminó con la captura del líder del régimen Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. "Estamos tomando esa decisión en este momento, vamos a estar muy involucrados, queremos libertad para la gente" , detalló sobre el nuevo escenario que se abre para el país latinoamericano.

"El equipo hizo un trabajo increíble", celebró el republicano tras darse a conocer los resultados de la operación. "Ensayaron y practicaron como nadie jamás había visto. Y me dijeron —me lo dijeron militares de verdad— que no hay ningún otro país en la Tierra que pudiera hacer una maniobra así".

En la previa de la conferencia de prensa que brindará a las 13 (hora argentina ) desde Mar-a-lago, su mansión en Florida, el presidente estadounidense dialogó con el medio Fox News y reveló que, inicialmente, el operativo estaba pactado para realizarse el pasado martes 30 de diciembre: "Íbamos a hacerlo hace cuatro días, pero el clima no era perfecto. El clima tiene que ser perfecto, y esta vez lo fue".

En sus declaraciones, el republicano confirmó que el bando estadounidense no sufrió ninguna baja durante la captura de Maduro.

"Él estaba en una casa que era más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, tenía lo que llaman el espacio de seguridad, con acero sólido alrededor. No llegó a meterse ahí. Estaba tratando de llegar, pero lo sorprendieron y entraron tan rápido que no pudo hacerlo. Estábamos preparados: teníamos sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero, pero no hizo falta. Él no llegó a esa parte de la casa", detalló sobre el búnker al que buscaba acceder Maduro cuando fue hallado.

ataque eeuu venezuela Así se vivió la intervención estadounidense en Venezuela. @alemolinatv

Trump además dio su respuesta a las primeras críticas que apuntan contra la intervención militar estadounidense: "Simplemente era el momento correcto para hacerlo. Teníamos que hacerlo porque es una guerra. Estamos perdiendo 300.000 personas por año. No perdemos tanta gente ni en una guerra".

Durante el diálogo telefónico, el mandatario también confesó que siguió en vivo y en directo el procedimiento en Venezuela. "Yo lo vi literalmente como si estuviera mirando un programa de televisión. Y si hubieran visto la velocidad, la violencia... Fue algo impresionante, un trabajo increíble el que hizo esta gente".

De cara al futuro, Trump adelantó que Estados Unidos estará muy atento a los próximos pasos del país latinoamericano. "No podemos correr el riesgo de dejar que otra persona asuma y simplemente continúe donde él lo dejó", disparó.

Por último, también dejó un mensaje para los venezolanos: "Queremos libertad para la gente. Queremos tener una gran relación. Creo que el pueblo de Venezuela está muy contento porque ama a los Estados Unidos. Estaban gobernados esencialmente por una dictadura, era algo terrible lo que estaba ocurriendo".

El anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro

La conversación con Fox News fue la segunda vez que el mandatario habló este sábado para anunciar lo ocurrido durante el despliegue militar en Venezuela.

Es que - como es costumbre - Trump anunció la captura de Maduro más temprano a través de un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social. Allí, describió inicialmente la acción como un avance “a gran escala”.

Mensaje Trump

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país", señaló el republicano en su publicación oficial.

En el mismo comunicado, Trump precisó que “esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y adelantó que se brindarán más detalles en las próximas horas. Según indicó, está prevista una conferencia de prensa para las 11 (hora local) en Mar-a-Lago.