Posible acuerdo de armas: Kim Jong-un viajó a Rusia para reunirse con Putin

Incertidumbre por posible acuerdo entre Rusia y Corea

Si bien el mandatario coreano confirmó su reunión con Vladimir Putin, ninguno de los dos gobiernos confirmó la existencia de un posible tratado armamentístico en medio de la invasió rusa en territorio ucraniano. "No, no podemos (confirmarlo), no tenemos nada que decir sobre este tema", declaró hace una semana el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Sin embargo el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, sí declaró que discutirían con Corea del Norte la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos: "Discutimos de ello con todo el mundo, incluido con Corea del Norte. ¿Por qué no? Son nuestros vecinos".

Kim Jong-un Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte NA

Estados Unidos ya mostró disconformidad por el posible tratado y aseguró que "violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad" de la ONU. "Pagarán un precio por esto en la comunidad internacional", aseguró el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.