Rabbani acusó a Trump de terrorista y negó derribo del avión ucraniano en Teherán

“Desde que comenzó la Revolución Islámica la embajada norteamericana se metió en los asuntos de Irán, metiendo espías y comenzaron los problemas. Ellos apoyaron el terrorismo ciego y cobarde en Irán. Montaron un grupo que lamentablemente esta gente para obtener dinero le dan informaciones incorrectas”, describió Rabbani en diálogo con Radio 10, donde también deslizó que Alberto Nisman podría haber sido presionado para suicidarse antes de exponer en el Congreso nacional.

Rabbani repudió el crimen del Soleimani y acusó a Donald Trump de terrorista. “Los Estados Unidos cometió un grave error, como otros errores que cometió en Argentina y en otros lugares, al asesinar por terrorista a una persona en el aeropuerto de Bagdad. Los funcionarios o ministros ya ni pueden viajar por el mundo, porque viene un drone y nos ataca. Fue un ataque terrorista que el mismo Trump dijo que ordenó”, subrayó el ex diplomático iraní.

“Soleimani era un jefe militar de la zona, era una persona que pudo detener a Israel, derrotar a ISIS, que en nombre de Dios y el Islam mataban a la gente. Fue una persona que ayudó a Líbano, a Irak. Irán no es un gobierno colonialista y apoyó para salvar a esta gente. La gente del mundo que lo conoció a Soleimani lloró por Soleimani, en Irán lloraron más 70 millones. En todos los países, en Pakistán, en Siria casi todas las ciudades están de luto. Fue una persona que los salvó del salvajismo del ISIS”, destacó el líder religioso.

Funeral Soleimani Decenas de miles de personas participaron del funeral de Qasem Soleimani en su ciudad natal. Foto: Reuters

En ese marco, Rabbani negó que Soleimani sea un terrorista, como justificó EEUU. “Terrorista es el que ataca ante los ojos de la gente a una persona que hace un viaje oficial. La gente del mundo entiende que (Trump) está mintiendo. Ahora Soleimani tiene un apoyo mundial, de todas partes del mundo mandan mensajes y condenan a Norteamérica”, enfatizó.

Rabbani negó que Irán haya derribado el avión ucraniano

El ex líder político iraní también desvinculó a su país de la tragedia con el Boeing 737 de Ukraine International Airlines que partió Teherán y se estrelló a pocos minutos de vuelo, dejando 176 muertos. “Hay un grupo de Ucrania y Canadá y otros países que están hablando de las pruebas que hay. Irán puede detectar los aviones con tripulantes y sin tripulantes. Es mentira que Irán no puede conocer un avión tripulado de uno con pasajeros. De ninguna manera lo pudo hacer Irán, es mentira”, dijo Rabbani, y agregó que esas aeronaves “ya tuvieron problemas para volar y que no debería haber volado”.

“El líder de Irán (el Ayatolá Seyyed Ali Jamenei) dijo que fue solo una bofetada a Estados Unidos. Irán con la resistencia palestina, libanesa, de Irak, Yemen y otras resistencias en otras partes del mundo, si ven que EEUU siguen atacando van a ganar más enemigos. Por la presencia de EEUU muere gente de Irán, Irak, Líbano, mueren de hambre. Todo lo hacen por el petróleo y el dinero”, se quejó uno de los principales acusado por el atentado a la AMIA.

“Irán es una potencial mundial y pudo atacar a las bases norteamericanas. No pueden decir como antes, que ellos son el poder mundial y pueden obligarlos. Son maldades que Irán ya no puede soportar. Soleimani era un hombre que solamente quería salvar a los oprimidos del mundo, a los que no tiene ni voz ni voto, que les roban todo lo que tienen, y por ellos trabajó”, remarcó.