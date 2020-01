Para Mohsen Rabbani, a Nisman lo mataron o lo "presionaron mucho" para que se suicide porque no tenía pruebas

En diálogo con Radio 10, el ex funcionario iraní buscado por Interpol negó vínculos con el ataque terrorista a la mutual judía y lamentó que no se haya podido avanzar con el Memorando impulsado por la gestión de Cristina de Kirchner.

“Es lamentable que se mantengan las acusaciones (contra los iraníes). Es un gran negocio para ellos”, expresó Rabbani . “¿Por qué cuando Nisman quería testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas precisas o pedir pruebas, lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejaron que la Argentina conozca la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué quieren llevar a la cárcel a (Luis) D’Elía a la cárcel porque viajó a Irán? Ellos no quieren esclarecer este tema”, señaló el clérigo, apuntado como “cerebro” del atentado a la AMIA.

1.jpg El 18 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto con disparo en la cabeza. El día anterior, horas antes de presentarse en el Congreso nacional, había intercambiado unas 40 llamadas telefónicas con Laura Alonso y Patricia Bullrich.

“Cuando el gobierno de Cristina e Irán hicieron un tratado debieron apoyarlo, pero los periodistas calumniaron y acusaron a los ministros que lo firmaron. ¿Qué podemos hacer? Hay un grupo que no escucha a la ley ni quiere tener pruebas, y son solamente mentiras, porque tienen el poder de la radio, la televisión y los diarios. Son puras mentiras”, denunció.

Al ser consultado sobre la muerte de Nisman, en un primer momento dijo: “Yo pienso que lo mataron para que nadie se pueda enterar de que tenía las manos vacías, ¿por qué le pagaban a muchísimas gente y ese dinero lo mandaban desde Israel?, ¿por qué pagaron para mantener a (Carlos) Telleldín en la cárcel? Hicieron una maniobra para ponerlo como musulmán”, advirtió.

El ex diplomático insistió en que Irán “no tiene que nada” que ver con la voladura de la AMIA y reiteró que el fiscal de la causa no tenía pruebas suficientes para acusar. “Los mismos que mintieron no dejan aclarar, no dejan que la gente conozca la realidad. Cuando Nisman quería que ir a la Asamblea Nacional argentina (al Congreso) y todos los están esperando, a la noche anterior dicen que ha fallecido, muerto. ¿Cómo puede ser? ¿Quién lo mató?”, se preguntó.

Trailer de Nisman - el fiscal, la Presidenta y el espía

De inmediato, el conductor del programa radial Gustavo Sylvestre, le recordó que en la investigación judicial no hay pruebas contundentes de que fue un asesinato, y remarcó que muchos sostienen que fue inducido por terceros a suicidarse.

Ahí Rabbani respondió: “Puede ser que lo presionaron mucho para que se mate, él no tenía nada (de pruebas). Igualmente es algo extraño que alguien que debe ir (al Congreso) y sacar (a la luz) al país todas las acusaciones, y que todo salga, o lo matan o se suicida. Es increíble”, señaló.

En este marco, Rabbani aseguró que no declarará en la causa AMIA, como se pretende desde la Justicia argentina. “Si alguien no hizo nada, si no hay pruebas, ¿qué va a declarar? Como se dijo, (acusar a Irán) es una cortina de humo, un negocio. Antes nosotros comparamos u$s20.000 millones en productos argentinos y había gente al que no le gustaba este negocio. Antes de la (voladura de la) AMIA, algunos querían viajar a Irán (a hacer negocios). Irán no aceptó las indagatorias (de los sospechosos) porque no tienen ninguna prueba. En Irán dicen que no hay que perder tiempo sobre un tema que ellos no quieren aclarar”.

El ex agregado cultural de Irán en Buenos Aires lamentó que no haya prosperado el Memorando y recalcó que hay otros supuestos interesados en frenar la búsqueda de verdad. “La Justicia argentina y el Gobierno argentino no tienen nada que ver, cuando a los anteriores gobiernos querían aclarar (el caso) no los dejaron, ni nos dejaron aclarar a nosotros”, afirmó.