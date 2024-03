Qué es ByteDance, la casa matriz de TikTok en el punto de mira de EEUU

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley que podría prohibir la aplicación en Estados Unidos si no corta relaciones con su casa matriz.

Las nuevas aventuras de ByteDance

Gracias al enorme crecimiento de estas redes, ByteDance se aventuró también en el comercio electrónico y las reservas de viajes, y afirma tener más de 150.000 empleados en casi 120 ciudades de todo el mundo. Esta empresa privada china no difunde sus ingresos y ganancias, pero las estimaciones de los medios de comunicación la sitúan al mismo nivel que algunas de las compañías más grandes del mundo.

En 2023, las ventas de ByteDance superaron los 110.000 millones de dólares, indicó Bloomberg en diciembre, una cifra mayor que los ingresos estimados del gigante tecnológico chino Tencent para ese año. ByteDance no respondió a las preguntas de AFP sobre sus ganancias.

Las aplicaciones y sus cuidados con las fake news

Tanto Tiktok como Meta, empresa matriz de Facebook, pagan a AFP y a más de 100 organizaciones de fact-checking para verificar vídeos que podrían contener información falsa. TikTok indicó que cerca del 60% de ByteDance pertenece a inversores institucionales, entre ellos el gigante estadounidense BlackRock.

Los fundadores de ByteDance tienen un 20% y el resto pertenece a empleados, según la red social. La empresa china, constituida en las Islas Caimán, también incluye a General Atlantic entre sus inversores. Tres de los cinco miembros de su junta son estadounidenses, según TikTok.

Una entidad estatal china posee un 1% de Douyin, indica la página web de ByteDance. TikTok asegura que es un requisito bajo la ley china y que no afecta a las operaciones internacionales de la casa matriz.

Los reportes de los sitios web

El sitio web de noticias tecnológicas The Information reportó en 2021 que esa participación del 1% comprende un puesto en la junta. En marzo del año pasado, durante una audiencia del Congreso estadounidense, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, respondió "Creo que si" cuando se le preguntó si un funcionario chino estaba en la junta de ByteDance.

Sin embargo, aseguró que Tiktok no será "manipulado por ningún gobierno". Gran parte de los legisladores estadounidenses no están tan seguros de que TikTok sea independiente de Pekín, pese a que su sede no está en China.

El proyecto de ley aprobado para que TikTok se desvincule de ByteDance

El proyecto de ley aprobado este miércoles en la Cámara de Representantes busca presionar a TikTok para que se desvincule de ByteDance. Los que apoyan esta iniciativa legislativa afirman que ByteDance permite a Pekín espiar y manipular a unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Agencias de inteligencia estadounidenses y de seguridad -entre ellas el director del FBI esta semana- compartieron estas preocupaciones. TikTok está prohibido de los teléfonos de trabajo de los empleados gubernamentales en Estados Unidos y otras naciones, como Australia y Canadá, por motivos de seguridad.

Ambos aseguran que no hay riesgo para los datos de usuarios estadounidenses. El director ejecutivo de TikTok insiste en que el gobierno chino nunca pidió estos datos, y que nunca los proporcionó, además TikTok afirma que dirige todo su tráfico en Estados Unidos a través de infraestructura en este país.

Qué pasara si TikTok es vendida

Si se aprueba esta ley, la empresa llevará el caso ante los tribunales, según Bloomberg. Sin embargo, su destino en el Senado es incierto, pues figuras clave se oponen a tomar una medida tan drástica contra la popular aplicación.

China dijo en repetidas ocasiones que se opone a una venta forzada de TikTok y el miércoles advirtió contra tomar a la empresa como blanco.

"Aunque Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok amenace la seguridad nacional estadounidense, no ha dejado de reprimirla", afirmó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, condenándolo como un "comportamiento de intimidación".

Cualquier venta de TikTok requerirá probablemente la aprobación de Pekín.