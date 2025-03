Sin embargo, hay excepciones importantes. Arizona , por ejemplo, no aplica el horario de verano, con la excepción de la Nación Navajo . Además, Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana y otros territorios tampoco adoptan esta modificación, ya que sus condiciones geográficas no generan beneficios significativos de ahorro energético.

La transición se llevó a cabo a las 2 en cuatro zonas horarias: Este, Central, Montaña y Pacífico, con algunos estados como Maine, Florida, Texas y California uniéndose al cambio.

Arizona no participa desde 1968 debido a su clima extremadamente caluroso, mientras que Hawái, por su proximidad al ecuador, no experimenta grandes variaciones en la luz solar durante el año. Según la Ley de Horario Uniforme, los estados pueden optar por no aplicar el horario de verano, siempre que así lo decidan a nivel estatal, pero no pueden permanecer en el horario de verano permanentemente.