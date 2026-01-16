Qué es la ley de Insurrección que Donald Trump podría invocar ante las tensiones en Minnesota

La última advertencia del presidente estadounidense se produjo pocas horas después de un episodio que involucró a otro agente del ICE, que se suma al de la mujer asesinada en su vehículo la semana pasada.

El presidente de EEUU, Donald Trump , amenazó con invocar la ley de Insurrección para desplegar al ejército en Mineápolis , en el estado de Minnesota , donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó: "Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la Ley de Insurrección".

Trump amenazó repetidamente con invocar la Ley de Insurrección , una ley que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército o federalizar la Guardia Nacional para hacer labores policiales a nivel nacional.

Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay " obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales " contra el Gobierno que hacen "imposible la aplicación" de la ley estadounidense "por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales".

Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres .

La ley fue invocada más de dos docenas de veces, la más reciente en 1992 por el presidente George H.W. Bush para poner fin a los disturbios en Los Ángeles. En esa ocasión, las autoridades locales solicitaron la asistencia.

Las medidas de Trump contra la inmigración

A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una "emergencia nacional" que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley. Así, desde que asumió el cargo, puso en marcha una serie de medidas enfocadas a la frontera.

El mandatario estadounidense intensificó la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque prometió expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su gobierno logró hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes en 2025.

No obstante, la administración trumpista pretende una ofensiva más agresiva contra la inmigración este 2026, con miles de millones en nuevos fondos, con más de agentes de inmigración, nuevos centros de detención y la asociación con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.

En este contexto, sumado al asesinato de una manifestante que se encontraba en su vehículo la semana pasada, aumentaron las protestas en las calles de Minnesota.