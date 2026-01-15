Donald Trump amenazó con desplegar fuerzas militares en Minnesota en medio de las protestas

El presidente advirtió que podría aplicar la Ley de Insurrección luego de la represión llevada cabo en las marchas por el asesinato de Renee Good en manos de agentes del ICE.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , amenazó con desplegar fuerzas militares en Minnesota tras un nuevo tiroteo protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una protesta en Minneapolis . La advertencia se produjo en medio de manifestaciones por el asesinato de Renee Good y fuertes cruces con autoridades locales

La amenaza fue formulada por Trump a través de una publicación en su cuenta oficial de Truth Social , donde apuntó contra las autoridades estatales.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la Ley de Insurrección , como han hecho muchos presidentes antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese estado que en su día fue grande”, escribió.

La Ley de Insurrección , vigente desde 1807 , habilita al presidente de Estados Unidos a ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas en territorio nacional para enfrentar un levantamiento armado interno. La referencia presidencial reavivó la polémica sobre el uso de tropas federales frente a protestas civiles.

El mensaje de Trump llegó después de la represión del miércoles por la noche en Minneapolis , cuando cientos de personas protagonizaron el séptimo día consecutivo de protestas contra el ICE . Las manifestaciones se iniciaron tras el asesinato de Renee Good , una ciudadana estadounidense de 37 años , quien murió la semana pasada luego de recibir un disparo en el rostro durante un operativo de la policía migratoria.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, agentes del ICE intentaron detener a un ciudadano venezolano que se encontraba en el país de manera irregular y que huyó del lugar. “Cuando se lo alcanzó, el migrante comenzó a resistirse y agredir violentamente al oficial”, indicó la cartera conducida por Kristi Noem, quien ha reiterado este argumento para justificar el uso de la fuerza.

El comunicado oficial detalló además que “mientras el sujeto y el agente del orden forcejeaban en el suelo, dos individuos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente del orden con una pala para nieve y el mango de una escoba”. En ese contexto, el venezolano logró zafarse y comenzó a golpear al agente, quien, “temiendo por su vida y su seguridad”, disparó su arma e hirió en una pierna al migrante, identificado como Julio César Sosa Celis, que debió ser internado en un hospital cercano.

Tras este segundo tiroteo protagonizado por agentes del ICE, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió que los 3.000 efectivos federales desplegados por Trump se retiren de la ciudad. “Esta es una situación imposible en la que actualmente se está colocando a nuestra ciudad y, al mismo tiempo, estamos tratando de encontrar una salida, de mantener a la gente a salvo, de proteger a nuestros vecinos y de mantener el orden”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada luego del operativo que derivó en una nueva represión contra los manifestantes.