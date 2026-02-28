ANSES habilita descuentos en supermercados de hasta el 20% y estas son las condiciones + Seguir en









El organismo confirmó promociones especiales en cadenas adheridas con reintegros y rebajas para jubilados y pensionados que cumplan ciertos requisitos.

Las promociones se aplican en supermercados adheridos y tienen tope mensual de reintegro. Depositphotos

ANSES informó que jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en supermercados adheridos, utilizando la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde perciben sus haberes. El beneficio forma parte del programa oficial de descuentos para titulares de prestaciones previsionales.

Según detalla el organismo en su sitio oficial, las promociones pueden alcanzar hasta un 20% de rebaja en determinados comercios y días específicos, con tope de reintegro mensual, según cada acuerdo vigente.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp ANSES: cómo acceder a descuentos en supermercados Para obtener el beneficio es necesario:

Ser jubilado o pensionado que cobre a través del sistema previsional.

Pagar con tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria donde se acredita el haber.

Comprar en supermercados adheridos al programa.

Respetar los días de promoción establecidos. El descuento puede aplicarse como reintegro automático en la cuenta o como rebaja directa en caja, dependiendo del comercio.

Además, el Banco Nación y otras entidades financieras publican regularmente sus propios beneficios y días especiales para jubilados.

Otros beneficios para jubilados y pensionados de ANSES Además de las promociones en supermercados, los titulares pueden acceder a: Cobertura ampliada de medicamentos a través de PAMI.

Tarifa social en transporte público.

Descuentos culturales y recreativos. Estos programas buscan complementar el ingreso mensual y aliviar gastos esenciales. Para conocer qué cadenas participan y los días específicos de descuento, los beneficiarios pueden: Ingresar a la web oficial de ANSES.

Consultar en su banco emisor.

Revisar la cartelería en sucursales adheridas. Es importante verificar condiciones actualizadas, ya que los acuerdos comerciales pueden modificarse. En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos y productos básicos, este tipo de promociones puede representar un alivio en el presupuesto mensual de los adultos mayores. Por eso, revisar frecuentemente los comercios adheridos, los días vigentes y los topes de reintegro permite aprovechar al máximo el beneficio y planificar mejor las compras del mes.

