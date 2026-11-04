Quién es Abdul El-Sayed, el primer musulmán elegido para integrar el Senado de EEUU

El demócrata de 42 años se impuso al republicano Mike Rogers en las elecciones legislativas de Michigan y consiguió un triunfo histórico. Su campaña estuvo centrada en la salud pública, el costo de vida y las críticas a la influencia de las grandes empresas en la política.

El demócrata Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos después de imponerse en las elecciones de medio término celebradas este martes en Michigan . El dirigente progresista de 42 años derrotó al republicano Mike Rogers , respaldado por el presidente Donald Trump , y consiguió conservar para su partido una banca considerada fundamental en la disputa por el control de la Cámara alta .

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El-Sayed ocupará el escaño que dejó vacante el senador demócrata Gary Peters , quien decidió retirarse de la actividad legislativa. Su victoria representó un avance para el sector progresista del Partido Demócrata , que impulsó propuestas vinculadas con la ampliación de los derechos sociales, la cobertura sanitaria universal y la reducción de la influencia empresarial en las decisiones políticas.

“Me siento muy orgulloso y honrado de estar aquí como su senador electo por el gran estado de Michigan”, expresó el dirigente durante la celebración de su triunfo ante sus simpatizantes.

En su primer discurso después de conocerse las proyecciones electorales , el senador electo también cuestionó la estrategia de su adversario y destacó las diferencias entre ambas campañas.

“Hablábamos de un Michigan más brillante, más grande y con más esperanza. El suyo, en cambio, es una campaña publicitaria artificial, financiada por empresas, diseñada para engañar y distraer”, sostuvo.

Abdul El-Sayes fue elegido para representar a Michigan en el Senado. DW News

Quién es Abdul El-Sayed, el primer musulmán elegido para el Senado estadounidense

Abdul El-Sayed nació en 1984 en Rochester Hills, Michigan, en una familia de origen egipcio. Su padre emigró desde Alejandría, en Egipto, para continuar sus estudios en la Universidad Estatal de Wayne.

El dirigente desarrolló una extensa trayectoria académica antes de ingresar a la política. Estudió en la Universidad de Michigan, obtuvo una prestigiosa beca Rhodes y completó un doctorado en salud pública en la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

Posteriormente, se graduó como médico en la Universidad de Columbia, aunque no ejerció la profesión y orientó su carrera hacia la administración sanitaria y las políticas públicas.

Entre 2015 y 2017, estuvo al frente del Departamento de Salud de Detroit, donde adquirió experiencia en la gestión de programas vinculados con la prevención de enfermedades y el acceso a los servicios sanitarios.

También encabezó un organismo de salud del condado de Wayne, antes de dar el salto a la competencia electoral.

En 2018, participó de las elecciones primarias demócratas para la gobernación de Michigan, donde terminó en segundo lugar detrás de Gretchen Whitmer, con aproximadamente el 30% de los votos.

Aunque no consiguió la candidatura en aquella oportunidad, su participación le permitió consolidar su presencia dentro del sector progresista del partido.

En 2025, anunció su intención de competir por una banca en el Senado después de que Gary Peters confirmara que no buscaría la reelección.

Las principales propuestas de El-Sayed

Durante su campaña, Abdul El-Sayed concentró buena parte de su discurso en los problemas económicos que enfrentan las familias trabajadoras estadounidenses.

Uno de sus principales compromisos fue impulsar Medicare para Todos, una iniciativa promovida por el ala progresista del Partido Demócrata que propone establecer un sistema de cobertura sanitaria universal financiado por el Gobierno federal.

El senador electo también defendió la implementación de licencias pagas, el fortalecimiento de los sindicatos y una mayor protección de los derechos laborales.

En materia migratoria, planteó la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo federal encargado de ejecutar parte de las políticas de control migratorio y deportaciones.

Otro de los ejes de su campaña fue la reducción de la influencia de las grandes compañías en la política estadounidense. En ese sentido, rechazó las contribuciones de los comités de acción política (PAC), utilizados para canalizar financiamiento hacia campañas y actividades electorales.

Su propuesta buscó diferenciarse del modelo de recaudación de su adversario republicano, a quien cuestionó por el respaldo económico recibido de sectores empresariales.

La disputa con Mike Rogers y las acusaciones durante la campaña

El rival de El-Sayed fue Mike Rogers, un excongresista y antiguo agente del FBI, de 63 años, que contó con el apoyo de Donald Trump y de la estructura nacional del Partido Republicano.

Durante la campaña, Rogers intentó presentar al candidato demócrata como un dirigente radical y lo vinculó con posiciones extremistas mediante supuestas relaciones con la Hermandad Musulmana. Sin embargo, El-Sayed rechazó esas acusaciones y no se presentaron pruebas que respaldaran los señalamientos.

Desde el Partido Demócrata denunciaron que los cuestionamientos contra su candidato se apoyaban en estereotipos islamófobos relacionados con su religión y sus antecedentes familiares.

La política exterior también ocupó un lugar importante en la campaña, especialmente por las diferencias entre ambos candidatos respecto de Israel y el conflicto en Gaza.

El-Sayed manifestó su oposición a la ayuda militar estadounidense destinada a Israel y calificó las acciones israelíes en Gaza como genocidio, una posición que generó controversia entre distintos sectores del electorado.

Por su parte, Rogers buscó captar el respaldo de votantes judíos que mantenían diferencias con esas declaraciones. No obstante, el republicano también enfrentó cuestionamientos relacionados con la situación económica estadounidense y la imagen del presidente Trump.

Durante las últimas semanas de campaña, Rogers tomó distancia de algunas decisiones del mandatario, especialmente en relación con la guerra en Irán y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. El candidato republicano argumentó que finalizar ambos conflictos resultaba necesario para reducir los costos que afrontaban las empresas y los consumidores.

Por qué la victoria de El-Sayed es importante para el Partido Demócrata

El triunfo de Abdul El-Sayed tuvo relevancia tanto por su carácter histórico como por sus consecuencias para la composición del Senado estadounidense.

Antes de las elecciones de medio término, los republicanos contaban con una mayoría de 53 bancas frente a 47 del bloque demócrata y sus aliados. En ese escenario, el Partido Demócrata necesitaba conseguir una ganancia neta de cuatro escaños para recuperar el control de la Cámara alta.

La banca de Michigan representaba uno de los principales objetivos republicanos, debido a la decisión de Gary Peters de no competir por un nuevo mandato. Sin embargo, la victoria de El-Sayed permitió que el escaño permaneciera en manos demócratas y evitó que los republicanos sumaran una nueva representación en ese estado.

Además, su llegada al Senado marcó un antecedente en la representación religiosa y política del país, al convertirse en el primer legislador musulmán elegido para integrar la Cámara alta.

Su elección también fortaleció la presencia del sector progresista dentro del Partido Demócrata, especialmente entre los dirigentes que promueven reformas estructurales en materia sanitaria, laboral y económica.

De esta manera, Abdul El-Sayed iniciará su primera experiencia en el Senado con el desafío de impulsar su programa político en un Congreso atravesado por las diferencias entre republicanos y demócratas, y con una victoria que quedó marcada como un hecho histórico para la comunidad musulmana estadounidense.