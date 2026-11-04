Elecciones en EEUU: James Talarico hizo historia en Texas y terminó con 32 años de dominio republicano

El demócrata de 37 años derrotó a Ken Paxton en una elección para el Senado estadounidense que movilizó más de u$s573 millones. Su triunfo se produjo pese al respaldo de Donald Trump y a los millonarios aportes de Elon Musk a la campaña republicana.

cEl demócrata James Talarico consiguió una histórica victoria en Texas al imponerse sobre el republicano Ken Paxton en las elecciones de medio término de Estados Unidos . El dirigente de 37 años, exdocente y estudiante de teología, logró romper una racha de 32 años sin triunfos demócratas en elecciones de alcance estatal y se convirtió en protagonista de uno de los resultados más destacados de la jornada electoral.

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Con el 67% de los votos escrutados , Talarico obtenía el 59,2% de los sufragios , frente al 39,2% de Paxton , una diferencia superior a 1.400.000 votos . El resultado representó un cambio significativo en un estado donde el Partido Republicano mantuvo una posición dominante durante más de tres décadas.

La importancia del triunfo también estuvo vinculada con los antecedentes electorales de Texas. Ningún demócrata conseguía imponerse en una elección estatal desde 1994 , mientras que Donald Trump había ganado allí las presidenciales de 2024 por una diferencia cercana a los 14 puntos porcentuales .

La contienda adquirió además una dimensión nacional por el volumen de recursos económicos destinados a las campañas. Según los datos difundidos, el financiamiento total superó los u$s573 millones , lo que la convirtió en la elección no presidencial más costosa de la historia estadounidense .

James Talarico, de 37 años, desarrolló una trayectoria que combina la educación pública, la actividad legislativa y los estudios religiosos . Antes de ingresar a la política, trabajó como docente en una escuela pública , una experiencia que posteriormente incorporó a sus propuestas sobre educación, desigualdad económica y oportunidades laborales.

Talarico protagonizó una histórica elección en Texas. The New York Times

Más adelante, llegó a la Legislatura de Texas y comenzó a construir un perfil dentro del Partido Demócrata caracterizado por la combinación de posiciones progresistas y referencias a la tradición cristiana.

El dirigente también cursó estudios en un seminario presbiteriano, una formación que influyó en su discurso público y en su manera de abordar las discusiones políticas.

Durante la campaña al Senado, utilizó referencias religiosas para defender propuestas vinculadas con la justicia social, las condiciones económicas de las familias trabajadoras y la distribución de la riqueza.

Su estrategia buscó ampliar el respaldo más allá del electorado demócrata tradicional, con mensajes dirigidos a independientes y republicanos moderados que manifestaban diferencias con la conducción de su partido. Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la influencia de los grandes donantes en la política estadounidense.

Talarico sostuvo que las decisiones públicas debían concentrarse en las necesidades de los ciudadanos, especialmente frente al aumento de los costos de alimentos, vivienda y combustible.

Durante su último acto de campaña, realizado el lunes en San Antonio, anticipó la posibilidad de conseguir un resultado histórico. “Vamos a hacer algo extraordinario. Vamos a hacer historia. Vamos a sorprender a los multimillonarios, sorprender al mundo, cuando recuperemos Texas”, afirmó.

Elon Musk aportó más de u$s200 millones para respaldar al republicano Ken Paxton

Uno de los aspectos más destacados de la elección fue la participación del empresario Elon Musk, propietario de SpaceX, compañía que mantiene una importante presencia en Texas. Según un análisis de The New York Times, el multimillonario destinó al menos u$s212 millones a respaldar la candidatura republicana de Ken Paxton.

De ese monto, aproximadamente u$s168 millones fueron canalizados hacia el Senate Leadership Fund, una organización vinculada con el Partido Republicano que concentró parte de sus esfuerzos en la contienda texana.

I’m running for the U.S. Senate.



Billionaires have taken over Texas and taken over America — but together, we can take power back for working people.



Join this movement: https://t.co/Cam7Y742fM pic.twitter.com/jPIrIJeX0A — James Talarico (@jamestalarico) September 9, 2025

La campaña también contó con la participación de los denominados super PAC, comités de acción política que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero para promover candidaturas, siempre que no coordinen directamente sus actividades con los equipos electorales.

En el conjunto de las elecciones de medio término, Musk desembolsó alrededor de u$s500 millones, una de las mayores contribuciones individuales registradas durante el ciclo electoral. Sin embargo, Talarico también consiguió una recaudación considerable para financiar su candidatura.

El demócrata reunió aproximadamente u$s155 millones, mientras que Paxton recaudó cerca de u$s40 millones a través de su propia campaña, sin contar los aportes de las organizaciones externas que lo respaldaron.

El candidato demócrata utilizó el financiamiento republicano como parte de su discurso contra la concentración del poder económico y la influencia de los grandes empresarios sobre las decisiones políticas.

La diferencia entre los recursos invertidos por los sectores que respaldaron a Paxton y el resultado electoral se convirtió en uno de los principales elementos de análisis de la contienda.

Ken Paxton, el candidato respaldado por Donald Trump que perdió en Texas

El adversario de Talarico fue Ken Paxton, fiscal general de Texas y una de las figuras más representativas del sector conservador del Partido Republicano. Durante su trayectoria política, Paxton encabezó numerosas disputas judiciales contra administraciones demócratas y mantuvo posiciones cercanas al movimiento MAGA, identificado con el liderazgo de Donald Trump.

Su candidatura al Senado recibió el respaldo del presidente estadounidense y de importantes organizaciones republicanas. Sin embargo, el dirigente también llegó a la elección con antecedentes de controversias políticas y judiciales.

Paxton enfrentó acusaciones de corrupción y un proceso de juicio político impulsado por legisladores de su propio partido, del que finalmente resultó absuelto. Durante la campaña, Talarico utilizó esos antecedentes para cuestionar la conducta de su adversario y plantear diferencias respecto de los criterios que deberían orientar la representación política.

Thank you very much, President Trump. We won’t let you down.



Texas will remain Texas, and our country will be safe.



I need everyone watching this to go to https://t.co/cq3Qd9HHjv TODAY and donate. Help us defeat radical socialist James Talarico. Our country is depending on you. pic.twitter.com/j7GPGBbj0C — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 29, 2026

Según The Washington Post, el candidato demócrata buscó presentar la elección como una disputa entre un modelo respaldado por grandes donantes y otro centrado en las necesidades económicas de los ciudadanos y la conducta de sus representantes.

Por su parte, Paxton defendió la continuidad del modelo conservador de Texas, caracterizado por políticas de bajos impuestos, regulaciones económicas limitadas y posiciones tradicionales en materia social.

En un acto realizado en el condado de Collin, el republicano advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría provocar una victoria demócrata.

“Nunca estuvimos tan cerca de perder todo lo que apreciamos: nuestros empleos, nuestros medios de vida, nuestra forma de vivir en Texas”, sostuvo. “Si Texas cae, no tenemos otro Texas al cual mudarnos”, agregó.