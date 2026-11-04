Murió el humorista Daniel Bifulco, integrante del trío "Los Jaimitos" y parte de Videomatch

Bifulco tenía 56 años.

El mundo del espectáculo amaneció con una triste noticia, el humorista Daniel Bifulco, quien saltó a la fama por interpretar a uno de los personajes de Los Jaimitos en Videomatch, fue encontrado sin vida en su domicilio.

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“La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, explicó el humorista Alfredo Silva a TN Show.

El protagonista del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta quedó en el recuerdo del público con su divertida interpretación de Jaimito en el recordado ciclo de Marcelo Tinelli durante los años 90 y 2000. Recientemente, durante el Mundial de fútbol tuvieron un regreso a través de las redes sociales y como parte del ciclo de Tinelli en el streaming de Infobae.

View this post on Instagram La extensa trayectoria de Daniel Bifulco y su paso por Videomatch El actor y humorista tuvo una gran trayectoria en la televisión como parte del éxito de Videomatch, en el que destacó como integrante del trío de "Los Jaimitos", junto a Peña y Vagoneta. El sketch tenía como protagonistas a tres niños traviesos que interpretaban canciones infantiles, aunque con letras pícaras y cargadas de doble sentido.

Alejado de las cámaras, Bifulco también construyó una amplia carrera en el teatro como parte de espectáculos humorísticos de gran éxito comercial. Una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata, la cual cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

Además del clásico teatro y televisión, el humorista había anunciado su incorporación a "Primos lejanos", en el streaming APT hace aproximadamente tres meses, como una nueva apuesta para llevar su humor a las nuevas generaciones. Tan solo días antes de su triste desenlace, había firmado contrato para regresar a las tablas en la temporada de verano 2027 en Mar del Plata, en un nuevo espectáculo de "El Mago sin Dientes" en el Teatro Victoria.

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