Cristina Kirchner celebró los resultados electorales de EEUU con un sugestivo mensaje + Agregar ámbito en









La expresidenta publicó un mensaje en inglés tras los comicios de medio término que golpearon al oficialismo de Donald Trump. Días antes había anticipado una derrota republicana en una entrevista con The Washington Post.

Cristina kirchner celebró la derrota de Donald Trump en las "midterms". Mundo2

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó a los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos con un breve mensaje en sus redes sociales. “Beautiful morning!!!” (¡Hermosa mañana!), escribió, en una publicación que llegó después de los comicios que marcaron un revés para el oficialismo de Donald Trump.

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El mensaje adquiere un significado político por las declaraciones que Cristina había realizado días atrás en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post. Allí había pronosticado una derrota de Trump y los republicanos y planteado que ese resultado podía representar una señal de recuperación para las fuerzas progresistas. También había cuestionado el alineamiento internacional del presidente Javier Milei con la administración estadounidense.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026 Qué dijo Cristina Kirchner a The Washington Post La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio con The Washington Post y habló sobre el escenario internacional y la posibilidad de presentarse en las elecciones de 2017. En este marco, reveló detalles de su rutina cumpliendo prisión domiciliaria, manteniendo una rutina física y de estudio guiada por el consejo que le dio su aliado político Luiz Inácio Lula da Silva durante una visita. "Haz ejercicio y no te deprimas", confesó que le dijo el presidente de Brasil.

"Pero no tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos", agregó.

Cristina Kirchner brindó una entrevista a The Washington Post. En el plano internacional, la exmandataria vaticinó una derrota para Donald Trump y los republicanos en las elecciones de medio término en Estados Unidos, asegurando que "el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país". Cristina confió al medio estadounidense que cree que los votantes norteamericanos impulsarán un giro progresista y que los líderes antisistema perderán respaldo a medida que sus promesas económicas no se traduzcan en mejoras reales para la vida cotidiana de los ciudadanos.

Con la mirada puesta en un eventual retorno político para 2027, se refirió a la apelación que hizo su defensa al Comité de Derechos Humanos de la ONU argumentando la violación de sus garantías procesales y derechos fundamentales. De obtener un dictamen favorable, afirmó al Washington Post que planea volver a competir en las urnas, confiando en que el impacto de la decisión internacional e interna terminará desatando una fuerte movilización social a su favor. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo Cristina en el marco de la entrevista. Donald Trump fue derrotado en las "midterms" El contundente triunfo de los demócratas en las urnas de Estados Unidos modifica el mapa político de Washington. En las elecciones de medio término de este martes, el partido opositor consiguió el control del Congreso, con victorias decisivas en el Senado y la Cámara de Representantes. El resultado representó un fuerte revés para Donald Trump, que llegó a los comicios con el objetivo de conservar las mayorías republicanas y sostener su agenda legislativa. La derrota también alcanzó a varios candidatos respaldados personalmente por el Presidente. El avance demócrata se apoyó en triunfos en estados donde los republicanos buscaban sostener su predominio. Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur estuvieron entre las victorias más significativas. En Texas, James Talarico consiguió una victoria histórica frente al republicano Ken Paxton, mientras que Sherrod Brown recuperó para los demócratas un escaño en Ohio. También hubo avances en distritos con fuerte presencia latina, donde el oficialismo había conseguido importantes ganancias en las elecciones de 2024.