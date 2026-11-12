Quién es Kimberly Powell, la ejecutiva de Nvidia señalada como la segunda amante de Jensen Huang

Ingeniera eléctrica y vicepresidenta del área de salud, trabaja en la empresa desde 2008. The New York Times publicó detalles de la presunta relación y ninguno de los involucrados hizo declaraciones.

Kimberly Powell ingresó a Nvidia en 2008 y desde fines de 2017 está al frente del negocio global de salud de la compañía.

La vicepresidenta de salud de Nvidia, Kimberly Powell , quedó en el centro del escándalo que involucra al director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, después de que The New York Times publicara que ambos habrían mantenido una relación extramatrimonial . La ejecutiva, de 48 años, trabaja en la empresa desde 2008 y ocupa un cargo que depende directamente del CEO.

Ni Powell ni Huang confirmaron la información. La vicepresidenta no respondió al pedido de comentarios del diario estadounidense, mientras que Nvidia evitó hacer declaraciones . Consultado directamente sobre ella, Huang respondió: “No creo que deba hablar conmigo directamente” y luego cortó la comunicación. La investigación periodística se basa en testimonios de cinco personas que trabajaron en la compañía.

Powell tiene 48 años y es ingeniera eléctrica egresada de la Universidad Northeastern , en Massachusetts. Antes de incorporarse a Nvidia, desarrolló su carrera en Planar Systems, una empresa fabricante de pantallas, donde trabajó en el área de monitores destinados al diagnóstico médico. Su trayectoria figura en el perfil publicado por la convención BIO, uno de los encuentros de referencia de la industria biotecnológica.

En 2008 ingresó a Nvidia con el objetivo de impulsar el uso de los chips de la compañía en equipos de imágenes médicas. Con el paso de los años, amplió sus responsabilidades y estuvo al frente de las áreas de educación superior e investigación. También dirigió Inception, un programa mediante el cual Nvidia acompaña a empresas emergentes vinculadas con la inteligencia artificial.

A fines de 2017 asumió como vicepresidenta global del área de salud , una posición que mantiene hasta la actualidad. Desde ese lugar conduce un negocio que abarca tecnologías aplicadas a imágenes médicas, ciencias de la vida, desarrollo de medicamentos y análisis de información sanitaria.

La vicepresidenta de salud desarrolló su carrera en tecnologías aplicadas al diagnóstico médico y la inteligencia artificial.

Su crecimiento en el negocio de inteligencia artificial

El reconocimiento profesional de Powell también llegó desde el sector tecnológico. En diciembre de 2025, la revista Fast Company la incorporó a su selección de 20 figuras destacadas de la inteligencia artificial de ese año. Durante una entrevista, explicó que Nvidia estaba “construyendo todo un sistema de infraestructura” para el sector sanitario, que incluye tanto programas y modelos de IA como los chips desarrollados por la compañía.

En febrero de 2026, en diálogo con el medio especializado Healthcare Brew, se refirió a la siguiente etapa de esa transformación tecnológica: “La IA física, en la que la IA toma cuerpo en el mundo físico”, fue la definición que utilizó para describir el avance. Como ejemplo, mencionó un escenario en el que un paciente ingresa a una sala y recibe asistencia autónoma para realizarse un estudio pulmonar.

La ejecutiva tenía previsto participar este jueves en la apertura de la Cumbre del Futuro de la Salud del Instituto Milken, en un panel moderado por Meg Tirrell, corresponsal médica de CNN. Sin embargo, la periodista informó en X que los organizadores le comunicaron que Powell había cancelado su asistencia.

Jensen Huang dirige Nvidia y quedó involucrado en una investigación periodística sobre presuntas relaciones extramatrimoniales. Bloomberg

Qué se sabe sobre la presunta relación con Jensen Huang

De acuerdo con la investigación de The New York Times, dos fuentes señalaron que Huang y Powell fueron filmados en una situación afectuosa en un hotel de San José, California, durante la conferencia anual de Nvidia realizada en marzo. El periódico aclaró que no tuvo acceso al video.

Otras tres personas que conocían el episodio indicaron que la grabación fue realizada con un teléfono celular por alguien que se encontraba en el lugar. Según esos testimonios, integrantes del equipo de seguridad de Huang apartaron a esa persona y le ofrecieron firmar un acuerdo de confidencialidad.

Las cinco fuentes consultadas por el diario aseguraron que la relación era un tema de conversación dentro de Nvidia. Ambos están casados con otras personas, según la publicación.

Las diferencias con el caso de Alice Huang

La información sobre Powell apareció después de que Huang reconociera ante los empleados de Nvidia, el domingo, que había sido infiel a su esposa, aunque sin identificar a la otra persona. En una investigación anterior, The Wall Street Journal había señalado a Alice Huang, una ejecutiva china a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideran una presunta espía. China rechazó esa acusación.

El caso de Powell presenta características diferentes: no existen sospechas de espionaje ni señalamientos de esa naturaleza sobre ella. El foco está puesto en una posible violación de las normas internas de conducta de Nvidia, debido a que la ejecutiva ocupa un puesto que depende directamente de Huang.

El código de conducta de la compañía, citado por The New York Times, establece que los empleados deben “evitar situaciones en las que nuestras acciones generen conflicto”, incluidas las “relaciones personales”.

Mientras tanto, el futuro del CEO también quedó bajo discusión y se espera que el directorio se reúna para analizar y definir su continuidad.