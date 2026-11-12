Escándalo en Nvidia: la empresa Megaspeed prometió cooperar con EEUU en la investigación sobre Jensen Huang

La firma se desligó del escándalo que involucra a su exejecutiva Alice Huang. La mujer, vinculada a Jensen, fue señalada como espía, mientras la empresa expresó su "compromiso y transparencia" con la normativa de Washington.

Luego del escándalo desatado en la compañía Nvidia , la tecnológica Megaspeed , con un rol clave en el caso, prometió su colaboración en relación con las investigaciones impulsadas por EEUU . La polémica surgió luego de que se detectara una presunta relación de su CEO Jensen Huang con una exejecutiva de la firma con sede en Singapur, a la cual señalaron como una espía china.

En su primer comunicado, desde que Huang admitió su amorío con una mujer china exejecutiva de la empresa, Megaspeed señaló en su web que se toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones .

En ese sentido, expresaron que el cumplimiento normativo "es una prioridad fundamental para la empresa", además de colaborar de manera "constructiva y transparente" con la administración republicana.

La firma cooperó en las inspecciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS , por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de los EEUU, según detallaron.

Megaspeed se prestó a colaborar con Washington, en medio de los temores de EEUU ante posibles riesgos para su seguridad nacional. Gentileza - Julia Demaree Nikhinson

"Con el fin de reforzar aún más su compromiso, contratamos a un destacado bufete de abogados estadounidense para que dirija un censo exhaustivo de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verifique su cumplimiento de control de exportaciones", agregaron.

Por último, Megaspeed expresó su apertura al "escrutinio gubernamental adecuado" y se compromete a demostrar que opera "de manera responsable, transparente y conforme a las leyes estadounidenses aplicables".

Nvidia evalúa la continuidad de Jensen Huang como CEO tras el escándalo por sus vínculos con una presunta espía china

La junta directiva de Nvidia analiza la posible salida de Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de la compañía, luego de que trascendieran sus relaciones extramatrimoniales y el vínculo de una de las mujeres con una empresa investigada por presuntos nexos con los servicios de inteligencia de China.

El directorio tiene previsto reunirse este miércoles para resolver cómo continuará al frente de la tecnológica. Los integrantes de la conducción buscarán definir el futuro del máximo ejecutivo, quien dirige la empresa desde su fundación, en 1993.



Bajo su liderazgo, Nvidia se convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de chips para inteligencia artificial y en un actor central de la competencia tecnológica entre las principales potencias.

Según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times, la controversia tomó mayor dimensión hace aproximadamente un mes, cuando salieron a la luz los vínculos de Huang con Alice Huang, una empresaria relacionada con MegaSpeed, una compañía de datos radicada en Singapur y uno de los clientes más importantes de Nvidia.