Insólita fuga en San Telmo: cómo hizo el exterrorista italiano para engañar a la tobillera electrónica

Leonardo Bertulazzi utilizó un arnés para huir de su departamento y dejó un dispositivo de vigilancia envuelto en carne de cerdo. La Justicia investiga si recibió ayuda y ofrece una recompensa de $20 millones para encontrarlo.

La búsqueda de Leonardo Bertulazzi , el exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia que escapó de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo , sumó nuevos detalles sobre la maniobra que le permitió eludir la vigilancia policial. El hombre de 74 años , condenado en su país a 27 años de prisión , continúa prófugo mientras los investigadores intentan determinar cómo consiguió abandonar un departament o ubicado en un quinto piso sin que se activara una alerta inmediata.

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La reconstrucción del episodio reveló que Bertulazzi utilizó un arnés para descender desde el balcón de su vivienda, situada sobre Defensa al 600 . Una vez que alcanzó la calle, se desplazó hacia Bolívar y continuó su fuga a pie, según los movimientos reconstruidos a partir de las imágenes de seguridad.

Sin embargo, uno de los elementos más llamativos apareció cuando los efectivos ingresaron al inmueble: encontraron la tobillera electrónica envuelta en carne de cerdo y rodeada por un tensiómetro , una disposición que, según la principal hipótesis de los investigadores, habría permitido engañar temporalmente al sistema de monitoreo.

El exintegrante de las Brigadas Rojas permanecía bajo arresto domiciliario y custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) , mientras que el seguimiento de su dispositivo electrónico estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) .

Pese a estas medidas de seguridad, consiguió abandonar el departamento sin que los agentes detectaran inmediatamente su ausencia . De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el italiano preparó un sistema de descenso mediante un arnés y lo utilizó para bajar desde el balcón del quinto piso del edificio.

Bertulazzi tiene 74 años. Archivo

La maniobra le permitió alcanzar la vía pública y alejarse de la zona antes de que los efectivos advirtieran lo ocurrido. Parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada, cuyas imágenes se incorporaron a la investigación para reconstruir el recorrido del fugitivo.

La desaparición fue descubierta durante un cambio de guardia de los policías federales que tenían a su cargo la custodia del domicilio. A partir de ese momento, las autoridades activaron el protocolo correspondiente, emitieron una orden de captura urgente y desplegaron operativos para intentar localizarlo.

El mecanismo que habría engañado a la tobillera

El hallazgo de la tobillera electrónica dentro del departamento abrió una nueva línea de investigación sobre la planificación del escape. Los agentes encontraron el dispositivo rodeado por un tensiómetro y envuelto en carne de cerdo, elementos que habrían sido utilizados para evitar que el sistema identificara de inmediato su manipulación.

La principal hipótesis sostiene que esa disposición permitió mantener temporalmente las condiciones necesarias para que el monitoreo no registrara una irregularidad.

De esta manera, Bertulazzi habría ganado minutos decisivos para completar el descenso desde el edificio y abandonar las inmediaciones sin que se emitiera una advertencia inmediata.

No obstante, los investigadores todavía buscan establecer con precisión cómo funcionó el mecanismo y por qué no se detectó la evasión a tiempo. El episodio también puso bajo análisis los procedimientos de vigilancia que se aplicaban sobre el ciudadano italiano, tanto en relación con el control electrónico como con la custodia presencial.

El antecedente que encendió las alarmas dos semanas antes

La fuga no constituyó el primer intento de Leonardo Bertulazzi de desprenderse del dispositivo de vigilancia. Según fuentes vinculadas con la investigación, aproximadamente dos semanas antes el italiano intentó quitarse la tobillera electrónica.

En aquella oportunidad, el sistema detectó la manipulación y activó una alarma, lo que permitió advertir la irregularidad. Tras ese episodio, la Policía Federal Argentina solicitó a la Justicia que el detenido fuera trasladado a una unidad penitenciaria o dependencia policial, con el objetivo de reforzar las condiciones de custodia.

Sin embargo, el pedido no llegó a concretarse y Bertulazzi permaneció bajo arresto domiciliario en el departamento de San Telmo. Ese antecedente adquirió especial relevancia después de la fuga, ya que los investigadores intentan determinar si existieron fallas en los mecanismos de control y en la evaluación de los riesgos de evasión.

Recompensa de $20 millones y allanamientos para encontrar al prófugo

Ante la continuidad de la búsqueda, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita localizar y detener a Bertulazzi.

La medida se oficializó mediante la Resolución 1168/2026, que establece la posibilidad de preservar la identidad de las personas que colaboren con datos relevantes.

La información puede comunicarse a través de la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

En paralelo, la jueza federal María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal N.º 1, ordenó allanamientos en distintos domicilios y lugares vinculados con personas que podrían conocer el paradero del fugitivo.

Los procedimientos buscan obtener información sobre sus movimientos posteriores a la evasión y establecer si contó con algún tipo de asistencia.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que el exintegrante de las Brigadas Rojas recibió ayuda para preparar el descenso desde el quinto piso, conseguir los elementos utilizados y abandonar la zona sin ser interceptado.

Por el momento, las autoridades no informaron resultados que permitan confirmar su ubicación.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia reclama su extradición

Leonardo Bertulazzi nació en Verona, Italia, y formó parte de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó distintos episodios de violencia política durante las décadas de 1970 y 1980.

La Justicia italiana lo condenó a una pena unificada de 27 años de prisión por delitos vinculados con su participación en esa estructura.

Entre los cargos se encuentran pertenencia a una organización armada, secuestro agravado, robo, tenencia de armas y explosivos y fabricación de artefactos incendiarios.

Uno de los hechos por los que recibió condena fue el secuestro del empresario naval Pietro Costa, ocurrido en 1977. La víctima permaneció cautiva hasta marzo de aquel año y recuperó su libertad después del pago de un rescate.

Bertulazzi llegó a la Argentina a comienzos de la década del 2000 y fue detenido inicialmente a pedido de las autoridades italianas. Sin embargo, distintos obstáculos judiciales impidieron concretar su extradición y, en 2004, obtuvo el reconocimiento como refugiado político, condición que conservó durante aproximadamente dos décadas.

La extradición aprobada por la Corte Suprema que quedó suspendida

La situación judicial de Bertulazzi cambió en agosto de 2024, cuando las autoridades argentinas revocaron su condición de refugiado político. A partir de esa decisión, el italiano volvió a quedar detenido en el marco del pedido de captura internacional presentado por su país de origen.

Posteriormente, en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló su extradición a Italia, donde debía cumplir la condena de 27 años de prisión. No obstante, una nueva controversia judicial relacionada con la validez de la revocación del refugio político dejó en suspenso su entrega a las autoridades italianas.

Mientras se resolvía esa discusión, el exintegrante de las Brigadas Rojas continuó bajo arresto domiciliario en San Telmo, con vigilancia policial y monitoreo electrónico. La fuga volvió a colocar el caso en el centro de la atención judicial y abrió interrogantes sobre las condiciones de custodia que permitieron su evasión.

Ahora, la investigación se concentra en localizar al prófugo, reconstruir la planificación del escape y determinar si otras personas colaboraron con la maniobra que le permitió abandonar el departamento y desaparecer.