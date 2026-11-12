Escándalo en Nvidia: Jensen Huang debe dimitir

Jensen Huang es un hombre brillante... y un necio. El director de Nvidia , el principal diseñador de chips del mundo y hasta hace poco la empresa más valiosa del planeta, tuvo una aventura extramatrimonial . Su amante era una ejecutiva de Megaspeed , una empresa de computación en la nube poco conocida que ha comprado hardware de Nvidia por valor de miles de millones de dólares. Las autoridades estadounidenses creen que es una espía china y que su empresa en Singapur es una tapadera para el contrabando de chips políticamente sensibles a China.

La confesión de infidelidad de Huang el 8 de noviembre se produjo tras meses de rumores sobre su relación con Alice Huang (sin parentesco). Aún no está claro en qué momento el jefe de Nvidia supo que su gobierno la consideraba una espía, ni cuándo terminó la relación. No obstante, demostró una catastrófica falta de criterio . Un romance con una clienta crea un claro conflicto de intereses. Y dada su posición como responsable de una tecnología estadounidense que China anhela desesperadamente, Huang debería haber sido extremadamente cauteloso. En cambio, mintió públicamente sobre la naturaleza de su relación el mes pasado.

Las transgresiones de Huang podrían ser aún más graves. Surgen dudas sobre si el asesor jurídico principal de Nvidia intervino el año pasado en una investigación sobre Megaspeed llevada a cabo por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, responsable de hacer cumplir los controles de exportación. La defensa de Huang de controles menos estrictos para los chips, supuestamente para mantener a China dependiente de la tecnología estadounidense, ahora suscitará sospechas , al igual que su promoción de los modelos de código abierto chinos.

Quienes desean que Huang permanezca en la empresa argumentan que es fundamental para Nvidia, y que Nvidia es fundamental para que Estados Unidos mantenga su liderazgo sobre China en inteligencia artificial . Huang está profundamente involucrado en todos los aspectos de la empresa que cofundó, con aproximadamente 60 ejecutivos que reportan directamente a él, una cifra desorbitada.

Sin embargo, es precisamente porque Nvidia es tan importante que Huang debe marcharse. A largo plazo, a Estados Unidos le conviene que se impongan sanciones por la mala conducta flagrante en la cúpula de empresas cruciales para la seguridad nacional. Ni siquiera está claro que la permanencia de Huang beneficie a los accionistas de Nvidia. Se vería distraído por el constante flujo de investigaciones en curso, incluso por parte del FBI. Un multimillonario de la IA envuelto en escándalos es un blanco político fácil para los demócratas, ahora con mayor poder. Mientras él se aferre al mando, la credibilidad de Nvidia en Washington estará tan comprometida como la suya propia.

Si no está dispuesto a dimitir, la junta directiva de Nvidia debería despedirlo. Ningún jefe es insustituible. Medidas a medias, como una transición gradual, solo prolongarían el daño. Lamentablemente, la junta directiva de Nvidia se ha mostrado evasiva hasta el momento. En un comunicado del 8 de noviembre en el que anunciaba una investigación, afirmó que «no tiene motivos para creer que se hayan comprometido ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia». Pero ningún proceso creíble podría exonerar a Huang de la mala conducta que ya ha admitido.

El Sr. Huang no es el único que ha demostrado un pésimo criterio. El Departamento de Comercio, bajo la dirección de Howard Lutnick, ha fracasado estrepitosamente en su intento de frenar el flujo de los mejores chips hacia China. Al parecer, permitió que Nvidia siguiera vendiendo a Megaspeed tras las preocupaciones surgidas por el contrabando, y se resistió a las peticiones del Pentágono y del Tesoro de incluir a la empresa singapurense en la lista negra. Al igual que Huang, Lutnick ha defendido controles más laxos sobre la exportación de chips. Cantor Fitzgerald, el banco de inversión propiedad de los hijos de Lutnick, posee una participación importante en Nvidia, junto con otros fabricantes de chips.

Lamentablemente, es poco probable que Lutnick renuncie. Pero a medida que los demócratas tomen el control del Congreso, interrogarán no solo a Lutnick, sino también al presidente Donald Trump, quien compró acciones de Nvidia y recurrió a ella para financiar su nuevo salón de baile. Durante dos años, una política incoherente y una aplicación laxa de la ley han permitido que China tome ventaja en la carrera por una tecnología que podría resultar más poderosa que las armas nucleares. Con suerte, eso cambiará ahora.

Durante cuatro años, Huang fue cortejado por los gobiernos y tratado como una estrella de rock. Como muchos líderes poderosos, llegó a creer que era demasiado importante como para que se le aplicaran las normas habituales. Esta misma actitud se observa, incluso en mayor medida, en la administración Trump. Esta cultura de impunidad debe terminar. Ha perjudicado uno de los mayores éxitos empresariales de Estados Unidos y ha socavado su seguridad nacional. Tras la caída de Huang, otras cabezas también deberían rodar.

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