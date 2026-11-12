SpaceX buscará una maniobra nunca antes realizada durante el histórico lanzamiento de Starship

La compañía de Elon Musk afrontará una de las pruebas más exigentes de su programa espacial. La misión pondrá a prueba una tecnología clave para reducir costos, ampliar las operaciones comerciales y avanzar hacia futuros viajes a la Luna.

La empresa aeroespacial SpaceX se prepara para una nueva misión que podría marcar un punto de inflexión en la exploración espacial. El próximo viernes 13, la compañía fundada por Elon Musk intentará completar una operación inédita con Starship , el sistema de lanzamiento de mayor tamaño desarrollado por la firma estadounidense.

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El desafío consiste en conseguir que las dos etapas del cohete regresen a la base de lanzamiento y sean recuperadas mediante los brazos mecánicos de una torre especialmente diseñada. De concretarse, sería la primera recuperación completa de un sistema de lanzamiento orbital de estas características, un avance que podría modificar los costos y la frecuencia de las misiones espaciales.

El lanzamiento está previsto desde Starbase, en Boca Chica, Texas , con una ventana que comenzará a las 19.45 de Argentina y se extenderá durante 75 minutos. La operación estará sujeta a las condiciones meteorológicas, las verificaciones técnicas y las autorizaciones correspondientes.

Según informó Infobae , el vuelo número 15 de Starship contempla una misión de más de 22 horas en órbita, durante la cual la nave deberá desplegar satélites de comunicaciones y posteriormente intentar regresar al mismo complejo desde el que despegó. El objetivo es demostrar que un vehículo orbital puede cumplir una misión y recuperar sus componentes principales para futuras operaciones.

El sistema está integrado por dos grandes estructuras. La primera es Super Heavy , un propulsor de aproximadamente 72 metros de altura encargado de proporcionar el impulso inicial. La segunda es Ship , la nave superior de unos 50 metros que continuará su recorrido una vez que ambas partes se separen.

El plan establece que Super Heavy regrese a la torre aproximadamente seis minutos y medio después del despegue. Para lograrlo, deberá modificar su trayectoria, reducir la velocidad y posicionarse con extrema precisión entre los brazos mecánicos de la estructura de recuperación.

La nave superior enfrentará una operación considerablemente más compleja. Después de alcanzar una altitud cercana a los 275 kilómetros, deberá completar alrededor de 14 órbitas terrestres antes de iniciar su regreso.

Durante esa etapa, los ingenieros evaluarán el comportamiento de los motores, los sistemas de navegación y, especialmente, la protección térmica necesaria para soportar las temperaturas extremas de la reentrada atmosférica.

La tecnología que podría transformar el negocio espacial

La recuperación completa del cohete representa uno de los objetivos más importantes de SpaceX porque está directamente relacionada con la posibilidad de reducir los costos de los lanzamientos espaciales.

Actualmente, una parte importante de las operaciones de la industria requiere fabricar nuevos componentes o recuperar solamente determinadas secciones de los vehículos.

La estrategia de la compañía estadounidense apunta a desarrollar un sistema capaz de regresar a su base, ser inspeccionado, recibir mantenimiento y volver a utilizarse en un plazo cada vez menor.

Para conseguirlo, SpaceX utiliza una torre equipada con enormes brazos articulados, conocidos informalmente como Mechazilla, que buscan sujetar las etapas durante su descenso final.

El mecanismo evita incorporar pesadas patas de aterrizaje y permitiría simplificar algunas de las tareas necesarias para preparar futuros vuelos.

Aunque la empresa ya consiguió recuperar propulsores Super Heavy en misiones anteriores, el vuelo 15 será una prueba especialmente exigente para la nueva versión V3, que deberá demostrar su capacidad de retorno y captura.

La etapa superior también incorporará modificaciones en su escudo térmico, particularmente en las zonas donde las losetas protectoras están expuestas a mayores exigencias.

El lanzamiento está previsto desde Starbase, en Boca Chica, Texas, con una ventana que comenzará a las 19.45 de Argentina y se extenderá durante 75 minutos.

La compañía reforzó distintos sectores del sistema y realizó ajustes para disminuir los riesgos asociados al ingreso de plasma caliente durante la reentrada.

Sin embargo, el regreso de Ship a Starbase no está garantizado. Los responsables de la misión evaluarán el funcionamiento de los sistemas críticos antes de autorizar la aproximación final.

Si aparecen inconvenientes, la nave podrá dirigirse hacia zonas de amerizaje previamente establecidas, entre ellas sectores del océano Pacífico y áreas próximas a la costa de Chile.

La prioridad será obtener información técnica sin comprometer la seguridad de las operaciones.

Starlink y el objetivo comercial detrás del lanzamiento

Además de probar la recuperación de sus dos etapas, la misión tendrá una finalidad comercial vinculada con el desarrollo de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX.

Durante los primeros 90 minutos del vuelo, Starship deberá desplegar 26 satélites Starlink V3, una nueva generación de equipos diseñada para ampliar la capacidad de transmisión de datos de la constelación.

Según la información difundida sobre la misión, cada satélite aportaría aproximadamente un terabit de capacidad a la red de comunicaciones.

En conjunto, la carga prevista equivale a la capacidad que transportarían alrededor de diez lanzamientos de satélites Starlink V2 Mini mediante un cohete Falcon 9.

Esta diferencia permite comprender la importancia comercial de Starship para la compañía.

Un sistema capaz de transportar mayores volúmenes de carga y reutilizar sus componentes podría facilitar el despliegue de satélites y reducir la cantidad de operaciones necesarias para ampliar la cobertura.

El proyecto también está relacionado con las ambiciones de SpaceX en el desarrollo de infraestructura espacial y nuevas aplicaciones vinculadas con inteligencia artificial.

Musk planteó como objetivo alcanzar una frecuencia de hasta 10.000 vuelos anuales de Starship hacia 2030, una meta que dependerá de avances técnicos todavía pendientes y de la posibilidad de reutilizar el sistema de manera segura y eficiente.

La misión también tiene implicancias para los programas de exploración de la NASA, que seleccionó una versión de Starship como vehículo de alunizaje para el programa Artemis.

Antes de cumplir ese objetivo, la nave deberá demostrar que puede realizar operaciones repetidas, transferir combustible en el espacio y completar maniobras complejas con elevados márgenes de seguridad.

Por eso, el próximo lanzamiento representa mucho más que una nueva prueba tecnológica.