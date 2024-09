Quién es Laura Loomer, la influencer y activista que viaja con Donald Trump en la campaña

Los republicanos no tardaron en generar advertencias sobre cómo la unión del expresiente republicano con Loomer, podría perjudicarlo en la carrera contra Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata, en las elecciones de noviembre.

"Ella tiene opiniones fuertes y habla muy positivamente de la campaña", dijo Trump durante una conferencia de prensa en el sur de California a la vez que la calificó como un " espíritu libre " y que no puede ordenarle las cosas que dice o hace, más allá de su afinidad política.

El expresidente afirmó que no estaba al tanto de las recientes declaraciones racistas de la joven de 31 años en la red social X, sobre la candidata demócrata. "Si Kamala Harris gana, la Casa Blanca olerá a curry y los discursos de la Casa Blanca se facilitarán a través de un call center", escribió Loomer apuntando al origen indio de Harris.

Los activistas del propio partido no demoraron en responder y hasta el mensaje fue cuestionado por la polémica trumpista, Marjorie Taylor Greene, quien la calificó a la influencer de "atroz y extremadamente racista" y que no representa ni a Trump ni a los republicanos MAGA, siglas que corresponden a Make America Great Again.

Desde la propia Casa Blanca se rechazó y cuestionó el vínculo entre Trump y Loomer, y la vocera Karine Jean-Pierre expresó que "ningún líder debería asociarse con alguien que difunde este tipo de fealdad, este tipo de veneno racista".

El acto de conmemoración por el 11-S y la difusión de fake news

Loomer, además de viajar el martes a Filadelfia en el avión de Trump para asistir al debate, lo acompañó un día después en Nueva York donde se realizaron las conmemoraciones por los atentados del 11 de septiembre.

Su asistencia generó controversias y desconciertos debido a una pubicación que realizó Loomer el año pasado haciendo referencia a una posible teoría conspirativa de que los atentados del 11-S fueron un "trabajo interno" del gobierno estadounidense.

La ultraderechista fue también la encargada de difundir en redes la historia falsa sobre los inmigrantes haitianos que supuestamente se comen a las mascotas de sus vecinos en Springfield. Varios republicanos difundieron esta teoría y hasta el mismo Trump lo nombró en el debate contra Harris.

Loomer es conocida por difundir teorías conspirativas, hasta el punto de que sus comentarios islamófobos, mensajes de odio y la difusión de "fake news" hicieron que fuera bloqueada el año pasado en Facebook y Twitter, la cual recuperó cuando Elon Musk compró la última red social y la renombró X.