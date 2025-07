Quién es Shane Tamura, el atacante de Nueva York que mató a tiros a cuatro personas

Según informaron las autoridades, se encontró una nota de suicidio en el bolsillo del atacante en la cual afirmaba que padecía encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad relacionada con un traumatismo craneoencefálico. En la misma el agresor escribió: “El fútbol americano de Terry Long me provocó encefalopatía traumática crónica y me hizo beber un cuatro litros de anticongelante”, escribió. Tamura fue un jugador de fútbol americano competitivo en su juventud, por lo que expresó su desagrado por la NFL, la principal liga profesional de fútbol americano en los Estados Unidos.