EEUU denunció una maniobra "altamente provocadora" de aviones de Venezuela en el Caribe y anunció que desplegará 10 cazas

El Departamento de Defensa advirtió que dos aeronaves venezolanas sobrevolaron un buque de la marina estadounidense en busca de "interferir las operaciones contra el narcotráfico". A raíz del hecho, desplegarán diez F-35 a una base en Puerto Rico.

El Gobierno de Estados Unidos denunció que dos aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de la marina estadounidense en aguas internacionales en horas de la noche del jueves. Calificaron al hecho como “altamente provocador” y advirtieron a Caracas contra una mayor escalada. Además, anunciaron que desplegarán sus propios cazas en la región.

El Departamento de Defensa de la administración Trump dio a conocer anoche un comunicado en el que cuestiona en duros términos la presunta maniobra militar venezolana. “Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo ”, informaron.

En el mensaje, le recomendaron “firmemente al cartel que dirige Venezuela”, en alusión al gobierno de Nicolás Maduro, “que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”.

De acuerdo a información publicada por BBC Mundo, Venezuela habría utilizado aviones de combate F-16 y el blanco de la maniobra habría sido el buque USS Jason Dunham. Se trata de un destructor de misiles guiados Aegis de la clase Arleigh Burke, parte de la flotilla desplegada por Estados Unidos en el sur del Caribe.

El gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de estar al frente de una red de narcotráfico. En el último tiempo, elevó a u$s50 millones la recompensa por su captura y recientemente ordenaron desplegar navíos de guerra en el Caribe, en lo que el presidente republicano llamó una operación antidrogas. A la flota se le sumarán diez aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico, según informó Reuters.

Escala la tensión entre EEUU y Venezuela tras el ataque a un barco en el Caribe

El anuncio realizado por EEUU se produce tres días después de que fuerzas militares estadounidenses atacaran un barco en el mar del Caribe que, según dijo el propio Trump, transportaba "cantidades masivas de droga" desde Venezuela. En el hecho fueron asesinadas once personas.

ataque a barco eeuu venezuela

Según sus declaraciones, los involucrados pertenecían al grupo conocido como Tren de Aragua, al que Washington ha designado como organización terrorista extranjera. Trump también advirtió que este tipo de acciones continuarán si persisten los intentos de ingresar drogas al país: “Que esto sirva como advertencia para cualquiera que siquiera piense en intentar introducir drogas en los Estados Unidos de América. ¡Atención!”, concluyó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana que, según afirmó Donald Trump estaba "cargada de drogas", y aseguró que el despliegue militar norteamericano en el Caribe tiene como objetivo final "apoderarse" del petróleo de su país.

“Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes. Es del pueblo de Venezuela”, enfatizó Maduro.