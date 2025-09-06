EEUU: inicia el juicio al acusado de intentar asesinar a Donald Trump

El jurado fue seleccionado en pocas horas y el caso será seguido de cerca en la campaña presidencial estadounidense. La fiscalía busca demostrar que el acusado planificó el ataque con meses de anticipación.

El lunes comenzará en Fort Pierce, Florida, el juicio contra Ryan Routh , señalado por haber intentado asesinar a Donald Trump mientras el expresidente jugaba al golf en septiembre de 2024. El proceso estará a cargo de la jueza Aileen Cannon y se prevé que dure hasta cuatro semanas.

La primera etapa del juicio estará dedicada a la selección del jurado, que podría demorar tres días. Serán convocados tres grupos de 60 personas hasta definir a 12 titulares y cuatro suplentes. Una vez finalizado ese paso, los alegatos iniciales quedarían programados para el jueves, tras lo cual la fiscalía expondrá sus argumentos.

Routh , de 59 años, trabajó en la construcción y en los últimos años se mudó a Hawái. Se autoproclamaba “líder mercenario” y, según testigos, hablaba abiertamente de planes violentos para intervenir en conflictos internacionales. Durante la invasión rusa a Ucrania incluso intentó reclutar combatientes de Afganistán, Moldavia y Taiwán.

El acusado acumula un historial delictivo : en 2002 fue arrestado en Carolina del Norte tras atrincherarse con una ametralladora automática y un explosivo; en 2010, la policía halló en un almacén de su propiedad más de 100 artículos robados, desde kayaks hasta jacuzzis. En ambos casos obtuvo libertad condicional.

La jueza Cannon, nominada al cargo en 2020 por Trump, autorizó a Routh a representarse a sí mismo, aunque deberá contar con asistencia de abogados designados como respaldo. “Es una mala idea”, le advirtió la magistrada en julio, pero el acusado insistió en su decisión.

Cannon estableció que Routh vestirá traje formal durante las audiencias y podrá usar el podio para interrogar testigos. También aclaró que los alguaciles intervendrán “de manera inmediata” si realiza movimientos repentinos.

El acusado afronta cinco cargos federales graves: intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento, agresión a un agente federal, tenencia ilegal de armas y municiones por ser un delincuente convicto, y posesión de un arma con número de serie borrado. A nivel estatal, también se declaró inocente de terrorismo e intento de asesinato.

El ataque frustrado

El episodio ocurrió en West Palm Beach. Mientras Trump jugaba al golf, agentes del Servicio Secreto observaron a lo lejos un rifle estilo AK asomando entre los arbustos, a unos 360 metros. Uno de ellos disparó y Routh abandonó el arma, junto con mochilas, una mirilla telescópica y una cámara GoPro, antes de escapar en una camioneta. Fue detenido poco después en un condado vecino.

Trump resultó ileso y no llegó a efectuarse ningún disparo contra él. El intento se produjo apenas nueve semanas después de que el entonces candidato sobreviviera a otro atentado durante un acto en Pensilvania.