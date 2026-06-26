Rescate milagroso en Venezuela: una mujer y un bebé fueron hallados con vida entre los escombros tras el terremoto

La cifra de heridos ya supera las 3.000 personas, mientras que son 589 los fallecidos. Sin embargo, el rescate registrado en videos dio una imagen esperanzadora.

Rescataron a una beba y su madre de los escombros.

Mientras continúan las tareas de búsqueda tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela , los equipos de rescate protagonizaron escenas de esperanza entre la tragedia al lograr salvar con vida a una mujer y a un bebé que permanecían atrapados bajo los escombros en La Guaira , una de las zonas más castigadas por el desastre.

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El último balance oficial elevó a 589 la cifra de fallecidos, mientras que los heridos ya superan los 3.000 , aunque reportes previos del Ministerio de Salud hablaban de 4.300 lesionados . Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar debido a la gran cantidad de desaparecidos y a que las tareas de rescate continúan contrarreloj.

Otro de los momentos más conmovedores quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Las imágenes muestran el instante en que un bebé fue rescatado de entre los escombros y entregado sano y salvo a su padre, quien lo recibió entre lágrimas en medio del operativo.

También trascendieron registros del rescate de una niña cubierta de polvo que fue hallada con vida entre los restos de un edificio de diez pisos derrumbado en La Guaira.

El jefe del grupo metropolitano de rescate de Caracas, José Luis Núñez, destacó la fortaleza de la menor. "Queremos destacar la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir de esta niña".

Una mujer sobrevivió casi 36 horas bajo un edificio derrumbado

Otro de los rescates más impactantes fue el de una mujer que permaneció atrapada bajo una pesada losa de hormigón durante casi 36 horas.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron cómo los rescatistas detectaron uno de sus pies entre los restos del edificio, retiraron cuidadosamente la estructura de cemento y lograron extraerla con vida.

Ya sobre una camilla, la sobreviviente relató cómo consiguió mantenerse con vida. "Cuando empezó el terremoto, me aferré al marco de la puerta con todas mis fuerzas, tan fuerte que me rompí un dedo".

La mujer explicó que permaneció sujetándose mientras el edificio colapsaba a su alrededor. "Me aferré al marco de la puerta hasta que todos los pisos se derrumbaron".

La Guaira es el epicentro de la devastación

La región costera de La Guaira, donde se ubica el principal aeropuerto internacional de Venezuela, concentra algunos de los mayores daños provocados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles por la noche.

Edificios completamente destruidos, calles abiertas por enormes grietas y familias enteras buscando desesperadamente a sus seres queridos forman parte del panorama en una ciudad que vuelve a enfrentarse a una tragedia de grandes dimensiones, después del devastador deslave de 1999.

Venezuela terremoto 1 Los terremotos causaron derrumbes fatales. Archivo

En numerosos barrios, los propios vecinos comenzaron a remover escombros ante la demora en la llegada de maquinaria pesada para auxiliar.

"Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio", expresó entre lágrimas Dayana Delgado, madre de un niño de ocho años que continúa desaparecido.

Ayuda internacional y una búsqueda que no se detiene

Más de 1.000 rescatistas pertenecientes a 25 equipos internacionales comenzaron a desplegarse en Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda.

Ya arribaron brigadas especializadas procedentes de España, Chile, Suiza, México, El Salvador y República Dominicana, mientras que Alemania, Turquía y China enviaron personal y equipamiento. Además, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Canadá y Qatar comprometieron asistencia humanitaria.

Aunque cada rescate renueva la esperanza, miles de familias continúan esperando noticias de sus seres queridos en medio de una de las peores catástrofes naturales que golpearon a Venezuela en más de un siglo.