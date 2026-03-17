Revelan detalles de un incendio que afectó al portaaviones nuclear más moderno de la Armada de EEUU en el Mar Rojo

Se trata del USS Gerald R. Ford, afectado en su sala de lavandería. El siniestro afectó a 600 hombres de su tripulación y tardó más de 30 horas en ser controlado.

El portaaviones de EEUU sufrió un incendio que tardó más de 30 horas en controlarse.

El estado del portaaviones de EEUU Gerald R. Ford, ubicado en el Mar Rojo, se agravó tras un incendio que afectó a cerca de 600 marineros en medio de su décimo mes de despliegue. Ahora, trascendieron nuevos detalles del siniestro y de la misión en la que se encuentra podría extenderse hasta mayo.

Oficiales militares y miembros de la tripulación indicaron que el siniestro tardó más de 30 horas en ser controlado, desatado el pasado jueves 12 de marzo en la lavandería principal del buque. El fuego se propagó rápidamente, dejando a más de 600 marineros y tripulantes sin camas y obligados a dormir en otras superficies como el suelo o mesas.

Por otro lado, el Comando Central de EEUU (CENTCOM) amplió la información conocida al precisar que “la causa del incendio no estuvo relacionada con combate y está contenida". Además, agregó que "no hay daños en la planta de propulsión y el portaaviones permanece completamente operativo”.

El portaaviones, con capacidad para unos 4.500 marineros y aviadores, lleva meses en operaciones intensivas: el 24 de octubre se encontraba en el mar Mediterráneo cuando fue desviado hacia el Caribe tras una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, como parte de la presión sobre Venezuela.

portaaviones uss gerald r. ford Ahora, el buque se encuentra en su décimo mes de despliegue y podría llegar a ser el más extenso desde la Guerra de Vietnam. BBC

De allí fue enviado a Medio Oriente de medida preventiva para una posible guerra entre EEUU e Israel contra Irán. Ahora, el buque se encuentra en su décimo mes de despliegue y, si permanece en el mar hasta mediados de abril, se espera que bata el récord del despliegue más largo de un portaaviones desde la Guerra de Vietnam.

Si bien el foco inicial fue extinguido rápidamente, equipos a bordo continúan con tareas de control de daños y evaluación de los sistemas afectados. Asimismo, el Centro Regional de Mantenimiento Desplegado Avanzado del Comando de Sistemas Navales (Naval Sea Systems Command) se preparaba para brindar apoyo técnico en el área eléctrica.

Por último, se informó a la tripulación que el despliegue probablemente duraría hasta mayo, lo que los mantendría en el mar durante casi un año, el doble de la duración habitual de un despliegue típico de portaaviones.

Guerra en Irán: Francia envía el portaaviones nuclear Charles de Gaulle al mar Mediterráneo

Por orden del primer ministro francés. Emmauel Macron, Francia envió este jueves el portaaviones nuclear Charles de Gaulle al Mar Mediterráneo. El buque de 42.000 toneladas dejó el Mar del Norte y se dispone a brindar apoyo en la frontera marítima entre Europa y Medio Oriente, luego de los ataques estadounidenses e israelíes y las múltiples respuestas de Irán, que llegaron incluso a territorios de la Unión Europea.

En el ultimo tiempo, Macron criticó en reiteradas ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump, por haber intentado anexar Groenlandia. Sin embargo, en este conflicto vuelve a ofrecer apoyo al republicano.

París intentará colocarse en la primera línea entre Europa y Asia, junto a Grecia y Reino Unido, que también enviaron apoyo militar a Chipre luego del ataque iraní con drones a una base aérea británica en la isla.