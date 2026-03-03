Francia, Grecia y Reino Unido están movilizando a Chipre tras el ataque iraní + Seguir en









Los países señalaron que podrían emprender “acciones defensivas” para neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles de la república islámica.

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulis, subrayó que su país no participa ni tiene intención de participar en operaciones militares.

Francia, Grecia y Reino Unido decidieron enviar apoyo militar a Chipre luego del ataque iraní con drones a una base aérea británica en la isla. El país liderado por Emmanuel Macron ayudará con sistemas antimisiles y antidrones. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer confirmó el envío del buque naval junto con helicópteros con capacidades anti-drones a la región.

"El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí", expresó Starmer en una publicación en X. "Continuamos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para informarle que enviaremos helicópteros con capacidad antidrones y que el HMS Dragon se desplegará en la región", agregó.

Letymbiotis agregó que el Gobierno de Chipre también trasladó una solicitud de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz, en una conversación telefónica mantenida el lunes. El portavoz indicó que la respuesta alemana fue positiva, aunque el proceso para formalizar la ayuda hasta el momento, no ha terminado.

El dron que impactó en Chipre Este lunes por la noche, un dron impactó y dos fueron interceptados en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre. Se registraron dos incidentes separados con drones: un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri causando daños limitados y al rato, se interceptaron otras dos naves no tripuladas.

Estos ataques, que obligaron a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea, llegaron tras la decisión británica de autorizar a EEUU a utilizar sus bases militares contra Irán. Además, son los primeros que afectan a un miembro de la Unión Europea. Estos episodios elevaron la alerta de seguridad.

Chipre anunció que solicitará garantías explícitas a Londres de que las bases militares británicas en su territorio no serán utilizadas con fines distintos a los humanitarios. El presidente del país, Nikos Christodoulis, subrayó que su país no participa ni tiene intención de participar en operaciones militares.