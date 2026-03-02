Francia ampliará su arsenal nuclear por primera vez en décadas + Seguir en









El presidente Emmanuel Macron confirmó que el país icrementará el número de cabezas nucleares de su arsenal y dejará de comunicar públicamente las cifras exactas.

Emmanuel Macron reafirmó que la decisión de utilizar el arsenal nuclear del país seguirá siendo exclusivamente del presidente francés.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país reforzará su arsenal nuclear y dejará de publicar sus cifras exactas, justificando este giro estratégico como una medida necesaria de disuasión ante el deterioro de la seguridad global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Macron explicó que la nueva política incluirá el despliegue temporal de elementos de las fuerzas aéreas estratégicas en naciones aliadas. Sin embargo, destacó que no habrá un reparto de decisiones sobre el uso de armas nucleares con otros países. "Debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante múltiples amenazas, y debemos considerar nuestra estrategia de disuasión en lo más profundo del continente europeo", afirmó el presidente francés.

Además, vinculó el refuerzo nuclear a una mayor cooperación europea en materia de disuasión estratégica, con Francia ejerciendo un papel de protección para sus socios. De esa forma, Macron afirmó que ocho países europeos habían aceptado participar en el esquema de disuasión nuclear "avanzada".

Entre esos países, se encontrarían Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. Los países de ese grupo podrán acoger "fuerzas aéreas estratégicas" francesas, que podrán "desplegarse por todo el continente europeo", en ese caso, la idea es "complicar los cálculos de nuestros adversarios".

Francia aumentará su arsenal por primera vez desde 1992 Emmanuel Macron explicó durante su discurso vinculó directamente la importancia del arsenal francés con la estabilidad del continente, especialmente ante las fricciones generadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Debido a esto, Francia, como única potencia nuclear en la Unión Europea, asume el liderazgo como el único poder nuclear de la UE y propone una estrategia común. Según el mandatario y mencionado anteriormente, los países interesados en este marco de cooperación, ya aceptaron participar tanto en debates estratégicos como en ejercicios militares nucleares. Macron reafirmó que la decisión de utilizar el arsenal nuclear del país seguirá siendo exclusivamente del presidente francés, asegurando así la soberanía en esta materia.