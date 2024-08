Revuelo en España por la reaparición de Carles Puigdemont tras 7 años de exilio

Tras 7 años exiliado , el líder de Juntos por Catalunya y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , reapareció este jueves en Barcelona. Estuvo presente en el acto de bienvenida que su partido le organizó para su retorno: " Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar ", afirmó el dirigente catalán.

Frente a aproximadamente unas 3.500 personas , Puigdemont dio un discurso desde un atril de un escenario montado frente al Arco de Triunfo de Barcelona. Luego, se esperaba que se dirigiera al Parlamento para asistir al acto de investidura de Salvador Illa , aunque las autoridades policiales no lo vieron en la comitiva de dirigentes de su partido que ingresaron a la cámara catalana.

Ca.avif Miles de personas se hicieron presentes para escuchar al líder separatista. Reuters.

Luego, el líder independentista aseguró que la "represión ha hecho muchos estragos" y que, en un futuro, "los continuará haciendo" mientras que no se detenga la "politización de la justicia". Sin embargo, a pesar de lo denunciado, Puigdemont afirmó: "Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar".