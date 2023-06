Rusia en alerta por un posible ataque de mercenarios a puntos claves de Moscú

Yevguenil Prigozhin Rusia Wagner Yevguenil Prigozhin, jefe de los mercenarios del grupo Wagner en Rusia. Redes

"Todavía hay que entender lo que está sucediendo", afirma la analista independiente rusa Tatiana Stanovaia, que considera probable que las autoridades "traten de dejar fuera de juego a Prigozhin", que se habría prestado involuntariamente a ese juego. "Para el FSB y el Estado Mayor, esto es un regalo caído del cielo. Como mínimo, Prigozhin va a recibir un mazazo", aseguró.

El conflicto en Ucrania permitió al imprevisible jefe del grupo paramilitar Yevgueni Prigozhin, imponerse como una figura de primer plano en Rusia, pero su llamamiento a rebelarse contra el Estado Mayor del ejército regular amenaza con cortar en seco su despegue. El volcánico multimillonario de 62 años, de cabeza rapada y rasgos duros, acusó el viernes al ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, de haber ordenado el bombardeo de bases de Wagner en la retaguardia del frente de Ucrania, matando a un "gran número" de mercenarios.

En mayo de este año, logró su consagración al reivindicar la conquista de la ciudad de Bajmut (este), una de las pocas victorias de las fuerzas rusas, tras meses de encarnizados combates. Pero durante la batalla de Bajmut se acentuaron las tensiones con el Estado Mayor. Prigozhin acusa a los militares de escatimarle municiones y publica videos con injurias contra los comandantes rusos. Una actitud inimaginable para cualquier otro individuo en Rusia, donde impera una severa represión.

Estados Unidos: la Casa Blanca dice que vigila la situación de Rusia

La Casa Blanca sigue de cerca la situación en la que se encuentran Rusia y la milicia Wagner, y consultará a sus aliados y socios sobre la evolución de la situación, declaró el viernes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge.

Quién es Yevgueni Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner en Rusia

Durante años, Prigozhin hizo el trabajo en las sombras para el Kremlin enviando mercenarios de su grupo privado, Wagner, a escenarios de conflicto en Oriente Medio y África, siempre negando cualquier implicación. La estrategia cambió con el inicio del conflicto de Ucrania, en febrero de 2022. Su irrupción pública se inició en septiembre, cuando el ejército ruso sufría serios y humillantes reveses.

Prigozhin se presenta por primera vez como el fundador de Wagner, una milicia que desde 2014 combatió en Ucrania, Siria y en países africanos. En octubre, instaló sus oficinas en un edificio de vidrio de gran lujo de San Petersburgo y empieza a reclutar a miles de hombres en las cárceles rusas.

La oferta hecha a los convictos fue luchar a cambio de ser amnistiados. Con una advertencia: los desertores y aquellos que se dejaran capturar serían ejecutados. Cuando circuló un video de un supuesto desertor de Wagner siendo ejecutado con un mazo, Prigozhin no dudó en elogiar el crimen y calificar de "perro" al hombre ajusticiado. "No beban mucho, no se droguen, no violen a nadie", dijo también a un grupo de prisioneros que habían combatido seis meses y recuperado la libertad.

A diferencia de los generales rusos, criticados por no asistir en persona a las batallas, Prigozhin posa gustoso junto a sus mercenarios supuestamente en la línea del frente. A inicios de año, publicó un mensaje desde el cockpit de un caza SU-24 y retó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a un duelo aéreo. "Si quieres, nos vemos en el aire. Si ganas, te llevas Bajmut".

El propio Prigozhin estuvo encarcelado en Rusia casi una década al final de la era soviética, y luego pasó a ser vendedor de panchos en San Petersburgo, antes de ir ascendiendo hasta codearse con las altas esferas como empresario hostelero.