Rusia asegura que aún no hay fechas definidas para negociar con Ucrania

Rusia admitió que mantiene contactos con Ucrania a través de sus equipos de negociación, pero aclaró que por ahora no existe una fecha concreta para una reunión formal. Así lo expresó este miércoles el vocero del Kremlin , Dimitri Peskov , en medio de las especulaciones sobre una posible reapertura del diálogo para poner fin al conflicto.

“El trabajo sigue adelante, y esperamos que se prolongue . Todos los contactos deben ser preparados con detenimiento para que sean productivos”, afirmó Peskov durante una conferencia de prensa. Según explicó, los líderes de ambos grupos todavía no han podido acordar un calendario para las conversaciones.

El funcionario subrayó que Moscú mantiene su disposición a encontrar una salida al enfrentamiento . “La parte rusa mantiene su resolución a lograr una solución al conflicto ucraniano, preferiblemente a través de medios diplomáticos”, señaló, aunque advirtió que “esto, por supuesto, requiere reciprocidad por parte de Ucrania ”.

Peskov también hizo referencia al papel de actores externos en el proceso de diálogo. En particular, destacó la intervención de Estados Unidos bajo la figura de Donald Trump, a quien calificó como un mediador con capacidad de aportar a la búsqueda de consensos.

"Valoramos significativamente estos esfuerzos, que son muy importantes en el marco de un conflicto que no hemos provocado", expresó el vocero presidencial, en un mensaje que refuerza la narrativa oficial de Rusia sobre el origen de la

guerra.

Aunque los contactos entre las delegaciones avanzan, la ausencia de un calendario claro refleja la dificultad de encauzar el diálogo en un escenario atravesado por tensiones políticas y militares. La continuidad de los esfuerzos diplomáticos dependerá tanto de la voluntad de las partes como de la mediación internacional que pueda sostener las conversaciones en el tiempo.

