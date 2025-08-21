Vladimir Putin estaría dispuesto a reunirse con Volodimir Zelenski si antes se resuelve la "legitimidad" de Ucrania

Lo aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. En esa línea, recalcó que Putin "está dispuesto a reunirse con Zelenski" y que sus funcionarios "se prepararán apropiadamente".

"Nuestro presidente dijo en repetidas ocasiones que está dispuesto a reunirse con Zelenski", apuntaron del Kremlin.

El presidente de Rusia , Vladimir Putin , estaría dispuesto a reunirse con su par de Ucrania , Volodímir Zelenski , aseguraron fuentes del Ministerio de Exterior . Pero antes, siguieron, se deben resolverse las cuestiones consideradas clave sobre la autoridad y "legitimidad" de Zelenski para firmar un acuerdo.

Preguntado por los periodistas si Putin estaba dispuesto a reunirse con Zelenski, Lavrov dijo: "Nuestro presidente dijo en repetidas ocasiones que está dispuesto a reunirse, incluso con el señor Zelenski".

Sin embargo, Lavrov añadió una advertencia: "En el entendimiento de que todas las cuestiones que requieran consideración al más alto nivel serán bien trabajadas, los expertos y ministros prepararán las recomendaciones apropiadas ".

En esa línea, agregó que "en el entendimiento de cuando llegue -y si llega- el momento de firmar futuros acuerdos, se resolverá la cuestión de la legitimidad de la persona que firme estos acuerdos por parte ucraniana ".

Lavrov apuntó que "en el entendimiento de cuando llegue el acuerdo, se resolverá la legitimidad" de Ucrania.

Putin planteó en repetidas ocasiones sus dudas sobre la legitimidad de Zelenski, cuyo mandato expiraba en mayo de 2024 pero debido a la guerra no se celebraron nuevas elecciones presidenciales. Kiev afirma que Zelenski sigue siendo el presidente legítimo.

Representantes rusos afirman que les preocupa que si Zelenski firma el acuerdo, un futuro líder de Ucrania pueda impugnarlo alegando que el mandato de Zelenski expiró técnicamente.

Lavrov dijo que la mejor opción para una garantía de seguridad para Ucrania se basaría en las conversaciones que tuvieron lugar entre Moscú y Kiev en 2022.

Según un borrador de ese documento al que accedió Reuters, se pedía a Ucrania que aceptara la neutralidad permanente a cambio de garantías internacionales de seguridad por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Reino Unido, China, Francia, Rusia y EEUU.

