Rusia lanzó un ataque "récord" considerado uno de los "más demenciales" contra Ucrania, afirmó Volodimir Zelenski

En las últimas horas, Rusia cometió un ataque contra Ucrania considerado "uno de sus récords más demenciales", sostuvo su presidente Volodimir Zelenski . Se trató de 574 drones y 40 misiles, con un muerto en un ataque de aviones y 15 heridos.

La ofensiva se trata de "la mayor ola de ataques en semanas", de acuerdo a un análisis de la BBC. La persona que murió fue luego de un ataque con aviones no tripulados y misiles en la ciudad occidental de Lviv , mientras que otras 15 resultaron heridas en un ataque en la región suroccidental de Transcarpatia .

Los ataques se produjeron mientras el presidente estadounidense, Donald Trump , encabezaba las gestiones diplomáticas para detener la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que los ataques ponían de manifiesto la importancia crucial de los esfuerzos para ponerle fin, citó la BBC.

El presidente Volodimir Zelenski dijo que Ucrania estaba lista para reunirse con Vladimir Putin "en la Europa neutral" -considerando Suiza o Austria - y agregó que tampoco estaba en contra de Estambul.

El republicano inicialmente sugirió conversaciones trilaterales que lo involucraran a él, Putin y Zelensky, pero luego sugirió "que sería mejor que se reunieran sin mí... Si es necesario, iré".

La fuerza aérea ucraniana contabilizó 614 drones y otros misiles disparados por Rusia desde la noche hasta el jueves y afirmó haber detenido 577 de ellos. Sybiha dijo que entre las armas utilizadas en el bombardeo nocturno se encontraban misiles hipersónicos, balísticos y de crucero.

La fuerza aérea ucraniana dijo que muchos de los ataques vinieron del oeste de Rusia, así como del Mar Negro, mientras que un misil provino de Crimea, ocupada por Rusia.

En la región occidental de Lviv, donde una persona murió, otras tres resultaron heridas en ataques que dañaron más de 20 edificios civiles, incluidas viviendas y una guardería.

Otras 15 personas resultaron heridas cuando misiles de crucero impactaron una empresa estadounidense de electrónica en la ciudad de Mukachevo, en el extremo suroeste de Transcarpatia, no lejos de las fronteras de Ucrania con Hungría y Eslovaquia.

Qué dijo Volodímir Zelenski

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario apuntó a que "anoche, el ejército ruso estableció uno de sus récords antiterroristas más demenciales. Atacaron infraestructuras civiles, edificios residenciales y a nuestra gente".

Los equipos de respuesta inmediata también están trabajando en muchas otras regiones, desde Zaporiyia hasta Volyn. Además destacó que "una parte significativa" de los ataques fue interceptada, "pero lamentablemente, no todos".

"Esto requiere una respuesta. Moscú aún no ha dado señales de que realmente tengan la intención de entablar negociaciones sustanciales y poner fin a esta guerra. Se necesita presión. Sanciones y aranceles fuertes. Agradezco a todos los que están ayudando", finalizó.