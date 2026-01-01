Rusia presenta pruebas de un supuesto ataque con drones a un residencia de Vladimir Putin + Seguir en









Moscú entregó a un agregado militar de EEUU fragmentos de un avión no tripulado que, según afirma, prueban un intento ucraniano de atacar un complejo presidencial. Kiev y países occidentales rechazan la acusación.

Rusia acusó a Ucrania de atentar contra una de las residencias de Putin. @KremlinRussia_E

Un alto jefe militar ruso entregó este jueves a un agregado militar estadounidense restos de lo que describió como un dron ucraniano, en una acción destinada a respaldar la acusación de Moscú de que Kiev intentó atacar una residencia del presidente Vladímir Putin en la región de Nóvgorod. Según el Kremlin, el material contiene datos que demostrarían que el objetivo del operativo era un complejo presidencial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Rusia había denunciado el lunes que 91 drones de largo alcance fueron utilizados en un presunto intento de ataque contra instalaciones vinculadas al mandatario. En ese contexto, advirtió que podría revisar su postura negociadora en las conversaciones en curso con Estados Unidos para buscar una salida al conflicto en Ucrania.

La prueba presentada por Moscú Un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram muestra al almirante Igor Kostyukov, jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor, entregando al representante estadounidense lo que calificó como el mecanismo de control de navegación de uno de los drones derribados. Según Kostyukov, el análisis de la memoria del dispositivo confirmaría “sin lugar a dudas” que el blanco del ataque era la residencia presidencial en Nóvgorod.

“Suponemos que esta medida acabará con cualquier duda y permitirá establecer la verdad”, afirmó el jefe militar, al tiempo que el Ministerio indicó que los resultados del análisis serían compartidos formalmente con Estados Unidos.

G9fsqc4XkAAWvJh Una de las pruebas presentadas por Moscú para justificar el supuesto ataque de Ucrania. Versiones contrapuestas Tanto Ucrania como varios países occidentales rechazaron la versión rusa del supuesto ataque. En la misma línea, el diario The Wall Street Journal informó que funcionarios de seguridad nacional estadounidenses concluyeron que Kiev no había apuntado contra Putin ni contra ninguna de sus residencias, aunque Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente ese informe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó inicialmente con comprensión hacia la acusación rusa y dijo el lunes que Putin le había comunicado el incidente y que estaba “muy enfadado”. Sin embargo, dos días después adoptó un tono más escéptico y compartió en redes sociales un editorial del New York Post que responsabilizaba a Rusia de obstaculizar un acuerdo de paz. La respuesta de Kiev Desde Kiev negaron de forma tajante haber llevado adelante el ataque y calificaron la denuncia como parte de una campaña de desinformación rusa. Según el gobierno ucraniano, el objetivo sería generar tensiones entre Ucrania y Estados Unidos tras el reciente encuentro entre Trump y el presidente Volodímir Zelenski, y condicionar el curso de las negociaciones diplomáticas.