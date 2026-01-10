Rusia refuerza su apoyo a Venezuela y reclama la excarcelación de Nicolás Maduro

El gobierno de Rusia ratificó este sábado su alianza estratégica con Venezuela , en un contexto marcado por la crisis diplomática que desató la captura de Nicolás Maduro . La posición oficial se expresó tras un encuentro entre el canciller venezolano Yván Gil y el embajador ruso en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov .

Luego de la reunión, el diplomático afirmó ante la agencia RIA Novosti que Moscú mantiene su “apoyo y solidaridad ” con el pueblo venezolano , y subrayó que la relación bilateral no sufrió interrupciones .

Melik-Bagdasarov remarcó que los contactos entre ambos gobiernos continuaron “ni por un minuto” , incluso en el escenario actual. Además, destacó que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación , ratificado en mayo de 2025 , sigue funcionando como el marco central que ordena los vínculos entre Moscú y Caracas.

En relación con el conflicto abierto con Estados Unidos , el embajador respaldó la posición del gobierno venezolano y avaló el pedido de liberación inmediata de Maduro y de su esposa.

Desde la óptica diplomática rusa, ambos fueron “secuestrados” durante una agresión armada estadounidense ocurrida el 3 de enero , tras la cual los trasladaron a territorio norteamericano .

La alianza entre Rusia y Venezuela

El acuerdo bilateral, que entró en plena vigencia en octubre de 2025, no se limitó al plano político. Según detalló el Kremlin, la cooperación incluyó áreas estratégicas como:

Energía y minería

Transporte y comunicaciones

Seguridad y lucha contra el terrorismo

Este posicionamiento oficial puso de relieve la profundidad de los lazos entre Moscú y Caracas y ubicó a Rusia como el principal aliado estratégico de Venezuela en el complejo escenario geopolítico que siguió a la intervención estadounidense.

La intervención de Venezuela y la situación de Maduro

Bajo el nombre en clave “Resolución Absoluta”, el sábado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron adelante una operación militar de alta complejidad que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas. El despliegue, ejecutado durante la madrugada venezolana, fue el resultado de meses de planificación conjunta entre agencias de inteligencia y unidades militares de elite.

Trump monitoreó el operativo en tiempo real desde Estados Unidos. De acuerdo con fuentes oficiales, la misión incluyó más de 150 aeronaves, comandos especializados y un componente cibernético destinado a inutilizar sistemas estratégicos en la capital venezolana. Tras la captura, Maduro y Flores fueron trasladados al buque USS Iwo Jima y luego enviados a territorio estadounidense.

maduro y cilia tribunal Maduro enfrentará cargos en EEUU. Reuters

El avión que los transportó aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, en el norte del estado de Nueva York. Desde allí, agentes federales tomaron custodia de Maduro y lo trasladaron al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde permanece detenido a la espera de su primera audiencia judicial.

¿Qué cargos recaen sobre Maduro? El juez federal de distrito sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, dio detalles de la acusación ampliada contra el líder chavista. La fiscalía estadounidense lo señala como jefe del denominado “Cartel de los Soles”, una organización criminal que, según la acusación, utilizó estructuras del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Estados Unidos durante más de 20 años. Aunque posteriormente, un artículo de The New York Times conversó con fuentes oficiales de la Casa Blanca que reconocieron que el mencionado grupo no es "organización criminal real.

En detalle, la causa contempla cuatro cargos centrales:

Narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína, con un flujo estimado de entre 200 y 250 toneladas anuales.

Delitos vinculados al uso de armas y explosivos para proteger rutas del narcotráfico

El empleo de la droga como “arma” contra Estados Unidos.

Las penas potenciales incluyen desde un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, con agravantes que podrían sumar condenas adicionales por el uso de armamento de guerra.

Ante el tribunal, Maduro se declaró “no culpable” y rechazó los cargos. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”. Sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó, al tiempo que calificó la operación estadounidense como un “ataque a gran escala”.

Mientras tanto, en Caracas, la Asamblea Nacional avanzó con la jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara la ausencia forzosa del mandatario. Tras asumir, Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y llamó a Estados Unidos a “trabajar en conjunto” durante el proceso de transición, al tiempo que ratificó el objetivo político de lograr la liberación de Maduro y Flores.