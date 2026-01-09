Donald Trump confirmó la cancelación de un segundo ataque sobre Venezuela

El mandatario norteamericano confirmó la suspensión y aseguró que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez fue un "gesto muy importante e inteligente". Además, aseguró que las grandes empresas petroleras de EEUU invertirán al menos u$s100.000 millones.

Trump destacó la liberación de presos y mostró un guiño a la gestión de Delcy Rodríguez.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la cancelación de un segundo ataque contra Venezuela, una opción que había deslizado si el gobierno encargado - en manos de Delcy Rodríguez - no colaboraba con los pedidos estadounidenses. La decisión llegó luego de que el titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante" de presos políticos.

El republicano describió la liberación como un "gesto muy importante e inteligente" en el marco de la "búsqueda de la paz". Además, confirmó que las principales empresas petroleras - con quienes se espera que se reúna este viernes - invertirán al menos u$s100.000 millones en Venezuela para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas.

Trump afirmó que si bien una segunda oleada de ataques estaba planificada con anterioridad, finalmente decidió suspenderla por la colaboración del gobierno de Rodríguez. Sin embargo, en un escenario de constante tensión, el mandatario advirtió que los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones.

Más allá de la liberación, el pasado lunes, Trump afirmó que el régimen de Venezuela procederá con el cierre del Helicoide, centro de detención denunciado en reiteradas ocasiones por ser escenario de tortura para detenidos.

“ Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente ”, detalló.

La liberación de presos políticos

Luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez inició un proceso de liberación de presos políticos. Aunque todavía no se difundió una cifra oficial, desde el oficialismo se habló de “un número importante” de excarcelaciones. Entre los liberados se encuentran ciudadanos extranjeros: España confirmó que cinco de sus nacionales recuperaron la libertad, mientras crece la expectativa por el caso del argentino Nahuel Gallo.

"El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló Jorge Rodríguez al comunicar la decisión.

En paralelo, los medios internacionales manejan listados parciales y versiones cruzadas. Los nombres que trascendieron como posibles ciudadanos españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel. Sin embargo, el gobierno español se limitó a confirmar que fueron cinco los excarcelados, sin precisar identidades, y anticipó que podría haber novedades en las próximas horas.

De acuerdo con datos de Foro Penal, la organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, en el país aún hay al menos 863 personas encarceladas o sometidas a procesos por razones políticas. Entre ellas figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso sigue siendo motivo de seguimiento por parte de las autoridades y organismos internacionales.

El helicoide Trump busca cerrar el Helicoide en Caracas. Univisión

“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, sostuvo Rodríguez durante su discurso.

En ese marco, el titular del Parlamento destacó el rol de distintos actores externos en las gestiones que derivaron en el acuerdo. Agradeció, en particular, la participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente brasileño Lula da Silva y del gobierno de Qatar como facilitadores del proceso.