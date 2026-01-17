Negociadores de Ucrania y EEUU se reúnen para cerrar acuerdos en seguridad e intentar sellar el plan de paz

Una delegación ucraniana enviada por Volodimir Zelenski llegó a EEUU, comandada por su asesor principal. Desde Kiev buscan "resultados para la gente real" y además sellar varios acuerdos en Davos.

Zelenski mandó a una comitiva a terminar de sellar la paz con negociadores de Trump.

Delegaciones negociadoras de EEUU y Ucrania mantendrán este sábado una nueva ronda de conversaciones en Miami con el objetivo de ponerle fin a la guerra con Rusia . Los puntos a avanzar serán las garantías de seguridad y reconstrucción en medios del contexto bélico.

Los ucranianos arribaron temprano: “Llegamos a EEUU. Junto con (el jefe de seguridad) Rustem Umerov y (el negociador) David Arakhamia , mantendremos una importante conversación con nuestros socios estadounidenses sobre los detalles del acuerdo de paz”, declaró en X el principal asesor del presidente Volodimir Zelenski , Kyrylo Budanov.

Desde Kiev esperan firmar tratados durante el Foro Económico Mundial de Davos , la próxima semana. Zelenski remarcó el viernes que “ no es momento para conversaciones vacías ni reuniones formales ” y subrayó la necesidad de “ resultados para la gente real", en referencia a ucranianos, europeos y estadounidenses.

En ese sentido, insistió en que debe haber “seguridad” y un “desarrollo económico normal en el país”, entre los puntos a considerar en los documentos que se preparan junto a la parte estadounidense.

El mandatario también afirmó que espera que el país firme la próxima semana acuerdos con EEUU sobre un plan para poner fin a la invasión rusa, aunque criticó la lentitud en las entregas de municiones desde el extranjero .

“Si todo está finalizado y hay acuerdo por parte estadounidense —porque por nuestra parte, en principio, creo que hemos terminado—, entonces la firma en Davos será posible”, sostuvo.

EEUU respaldó "garantías de seguridad" para Ucrania en una reunión de aliados en París

Estados Unidos participó de la llamada Coalición de Voluntarios en París y respaldó "garantías de seguridad" para Ucrania por primera vez. Del encuentro participó el presidente Zelenski y de parte de la administración de Trump se sumó el enviado especial Steve Witkoff.

"Estamos de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo", afirmó Witkoff luego del encuentro.

El funcionario destacó que la delegación de Estados Unidos hizo "un progreso significativo en varias líneas de trabajo críticas, entre ellas, un marco bilateral de seguridad y un plan de prosperidad". De la delegación estadounidense también incluyó al yerno de Trump, Jared Kushner, que aseguró estar "motivado por la aproximación colaborativa y la asociación entre las partes".