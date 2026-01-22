Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski y pidió el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia: "Esta guerra tiene que terminar" + Seguir en









Desde la Casa Blanca indicaron que "sólo queda una cuestión abierta en las conversaciones". Previamente, Zelenski sostuvo que estaban casi listos tres documentos negociados entre Kiev y Washington.

Desde la Casa Blanca indicaron que "sólo queda una cuestión abierta en las conversaciones".

El presidentes Donald Trump sostuvo que “la guerra en Ucrania tiene que terminar”, luego de reunirse con su par Volodimir Zelenski para discutir el fin del conflicto bélico con Rusia. El encuentro se dio durante el Foro Económico de Davos, en Suiza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Creo que la reunión fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo“, sostuvo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.

El estadounidense aseguró que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30.000 personas, sobre todo soldados. “Es realmente una guerra que tiene que acabar”, subrayó Trump, añadiendo que “todo el mundo quiere que la guerra termine”.

Donald Trump y Volodimir Zelenski se reúnen para discutir sobre la situación de la guerra de Ucrania y Rusia Durante el fin de semana, una comitiva enviada por el propio Zelenski fue recibida en Miami para cerrar acuerdos de seguridad y sellar un plan de paz. Llegada esta fecha, la gestión ucraniana esperaba firmar varios acuerdos en Davos.

La reunión ya comenzó, según el portavoz de la presidencia ucraniana, Serguí Nikifórov, a medios de su país. Con anterioridad, Zelenski había dicho que estaban casi listos tres documentos negociados entre Kiev y Washington para acercar el fin de la guerra en Ucrania.





A su vez, el representante de la Casa Blanca Steve Witkoff, que viajará este mismo jueves a Moscú a reunirse con el presidente Vladímir Putin, afirmó el día de hoy que sólo queda una cuestión abierta en las conversaciones. Según el enviado especial, las negociaciones registraron "muchos avances" y sólo queda "un punto" por resolver, aunque no dio detalles. Trump Zelenski mar a lago Se espera que el representante de la Casa Blanca Steve Witkoff viaje a Moscú a reunirse con el presidente Vladímir Putin. Negociadores de Ucrania y EEUU se reúnen para cerrar acuerdos en seguridad e intentar sellar el plan de paz Delegaciones negociadoras de EEUU y Ucrania mantendrán este sábado una nueva ronda de conversaciones en Miami con el objetivo de ponerle fin a la guerra con Rusia. Los puntos a avanzar serán las garantías de seguridad y reconstrucción en medios del contexto bélico. Los ucranianos arribaron temprano: “Llegamos a EEUU. Junto con (el jefe de seguridad) Rustem Umerov y (el negociador) David Arakhamia, mantendremos una importante conversación con nuestros socios estadounidenses sobre los detalles del acuerdo de paz”, declaró en X el principal asesor del presidente Volodimir Zelenski, Kyrylo Budanov. Desde Kiev esperan firmar tratados durante el Foro Económico Mundial de Davos, la próxima semana. Zelenski remarcó el viernes que “no es momento para conversaciones vacías ni reuniones formales” y subrayó la necesidad de “resultados para la gente real", en referencia a ucranianos, europeos y estadounidenses.