Kamchatka, sepultada por la mayor nevada en 60 años y atravesada por la confusión de imágenes falsas + Seguir en









Un temporal histórico paralizó la península rusa, dejó al menos dos muertos y ciudades sepultadas por metros de nieve. Pero junto al fenómeno real, circularon videos e imágenes generadas con inteligencia artificial que se difundieron como verdaderas.

Calles y edificios de Petropávlovsk-Kamchatski quedaron sepultados por metros de nieve tras la mayor nevada registrada en Kamchatka en seis décadas. EFE

La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, atraviesa la nevada más intensa de las últimas seis décadas. El fenómeno meteorológico extremo paralizó ciudades enteras, bloqueó carreteras, sepultó edificios y automóviles, y obligó a miles de personas a modificar por completo su vida cotidiana. En algunos puntos, la acumulación de nieve superó los dos metros solo en enero, a lo que se suma un diciembre igualmente excepcional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Petropávlovsk-Kamchatski, capital regional y principal centro urbano, fue una de las zonas más afectadas. Allí, los accesos a edificios quedaron completamente tapados, los vecinos debieron cavar túneles improvisados para salir de sus viviendas y las autoridades desplegaron operativos de emergencia para despejar calles, garantizar el acceso a hospitales y prevenir derrumbes.

El temporal tuvo consecuencias fatales. Al menos dos personas murieron a causa del desprendimiento de grandes masas de nieve acumuladas en los techos de edificios. Las autoridades locales advirtieron sobre el alto riesgo de nuevos colapsos y recomendaron evitar circular cerca de construcciones con acumulación inestable, mientras continúan las tareas de limpieza en condiciones climáticas adversas.

rusia Getty Un fenómeno excepcional en gran parte de Rusia Kamchatka no fue el único punto afectado. En los últimos días, intensas nevadas se registraron en amplias regiones del país, desde Moscú y San Petersburgo hasta los Urales y el sur ruso. Meteorólogos atribuyen el episodio a la combinación de ciclones provenientes del Pacífico, temperaturas extremadamente bajas y la geografía montañosa de la península, que favorece la acumulación persistente de nieve pesada.

Los registros oficiales califican la nevada como una de las más severas del siglo en Rusia, tanto por su magnitud como por su impacto urbano y humano. Escuelas cerradas, transporte interrumpido y problemas de abastecimiento forman parte del escenario cotidiano en varias localidades.

El otro problema: cuando la IA miente y parece real Sin embargo, junto a las imágenes reales del temporal, comenzó a circular en redes sociales una avalancha de fotos y videos falsos generados con inteligencia artificial. Muchas de esas piezas, más espectaculares y visualmente impactantes, fueron compartidas miles de veces como si documentaran la situación en Kamchatka, incluso por usuarios influyentes y algunos medios de comunicación. A diferencia de las imágenes auténticas, los contenidos generados por IA mostraban escenas casi cinematográficas: ciudades distópicas sepultadas, estructuras irreales y encuadres demasiado perfectos. El problema es que, a simple vista, resultaban verosímiles. En varios casos, solo un análisis detallado permitió detectar inconsistencias o rastrear su origen en cuentas dedicadas explícitamente a crear contenidos artificiales. rusia ia El episodio volvió a poner en evidencia una preocupación creciente: la dificultad para distinguir entre lo real y lo fabricado digitalmente. A diferencia de años anteriores, cuando manipular imágenes requería conocimientos técnicos avanzados, hoy la inteligencia artificial permite generar videos convincentes en pocos minutos. En contextos de catástrofes o fenómenos extremos, esa confusión se amplifica y erosiona la confianza pública en la información visual.