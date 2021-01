Biden y la UE extreman la presión sobre Putin tras el arresto del líder opositor

Cuando Navalni, de 44 años, se disponía a entregar su pasaporte en el control de fronteras, junto a su mujer, Yulia, varios policías lo detuvieron. “Continuará detenido hasta la decisión del tribunal”, indicó el FSIN.

“Alexéi fue detenido sin explicar el motivo No me dejaron acercarme a él” tras haber pasado la frontera, indicó a la AFP su abogada, Olga Mijailova, poco después del aterrizaje del avión en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió a Moscú su liberación “inmediata”, mientras que Lituania, país de UE, urgió a “discutir nuevas sanciones” contra Rusia y Polonia llamó a una “respuesta rápida”.

El sucesor de Donald Trump pidió por boca de su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, “la inmediata liberación de Navalny”.

“Los responsables del vergonzoso ataque a su vida deben ser perseguidos”, dijo el funcionario. Los servicios penitenciarios habían advertido el jueves que detendrían a su llegada a Navalni, a quien reprochan incumplir, cuando estaba en Alemania, las condiciones de la condena de 2014, que le obliga a presentarse al menos dos veces por semana ante ellos.

Desde finales de diciembre, el opositor también es objeto de una nueva investigación por fraude, por sospechas de haber gastado para su uso personal 356 millones de rublos (4,8 millones de dólares) de donaciones.

“Aquí estoy en casa. No tengo miedo ya que sé que tengo razón y que los casos contra mí están completamente montados. No tengo miedo de nada y los llamo a no temer nada”, declaró Navalni a su llegada a Moscú, poco antes de su detención.

Aunque aterrizó en el aeropuerto de Sheremétievo, su llegada estaba prevista inicialmente en el aeródromo moscovita de Vnukovo, donde le esperaban decenas de partidarios y agentes antidisturbios.

Las fuerzas del orden detuvieron allí a varios de sus aliados, entre ellos Liubov Sobol, una figura ascendente de la oposición rusa, antes de liberarlos horas después. Según la oenegé especializada OVD-Info, se detuvo a 65 personas en Moscú y San Petersburgo.

La principal figura de la oposición rusa cayó súbitamente en coma en agosto, cuando regresaba de un viaje a Siberia. Inicialmente fue hospitalizado en Omsk, una gran ciudad de la región, pero fue evacuado unos días después a un hospital de Berlín.

Tres laboratorios europeos concluyeron que fue envenenado con un agente nervioso del tipo Novichok, desarrollado en la época soviética, una conclusión que confirmó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) pese a que Moscú lo ha negado.

Hasta ahora, Moscú se ha negado a abrir una investigación para descubrir lo que le ocurrió, debido al supuesto rechazo de Alemania a compartir sus informaciones con Rusia. Berlín anunció el sábado que ha transmitido a Moscú todos los elementos de su investigación judicial, en particular las “actas” de los interrogatorios y “muestras de sangre y tejido, así como trozos de ropa”.