Se derrumbó la Torre dei Conti en Roma y dejó varios heridos

Parte de la estructura medieval colapsó durante obras de restauración en pleno centro histórico. Hay trabajadores heridos y se investiga la causa del siniestro.

La estructura medieval estaba siendo restaurada cuando sufrió el colapso y dejó atrapada a varios trabajadores. Agencia EFE

El lunes por la mañana, una parte de la Torre dei Conti, una joya medieval del siglo XIII, se vino abajo en medio de trabajos de restauración y provocó momentos de pánico en una de las zonas más turísticas de la capital italiana. El incidente dejó varios heridos, entre ellos un trabajador en estado grave, y obligó a evacuar parte del área cercana al Foro Romano y al Coliseo.

El derrumbe ocurrió cerca de las 11:20 hora local, en la plaza Corrado Ricci, una intersección muy transitada por visitantes y locales. Testigos relataron que una densa nube de polvo cubrió la avenida y que el ruido del colapso fue tan fuerte que algunos creyeron que se trataba de una explosión. Afortunadamente, las vallas de obra impidieron que los escombros alcanzaran directamente a los peatones.

Pero la tensión no terminó ahí. Una segunda caída parcial dentro de la torre se produjo poco después del mediodía, lo que llevó a los equipos de emergencia a ampliar el perímetro de seguridad por temor a un derrumbe total. Los bomberos y la policía cerraron el tránsito en los accesos a Via Cavour y los Foros Imperiales, mientras continuaban los trabajos de rescate.

torre-dei-conti-derrumbe Agencia EFE Rescate y operativo de emergencia En el momento del colapso, varios operarios se encontraban dentro del edificio realizando tareas de restauración financiadas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), un programa de fondos europeos destinado a la conservación del patrimonio. Cinco trabajadores quedaron atrapados, aunque los equipos de rescate lograron sacar a cuatro de ellos tras una operación que duró varias horas.

Uno de los heridos, un obrero rumano de 37 años, sufrió un traumatismo craneal severo, pero logró mantenerse consciente durante el rescate, colaborando con los bomberos que se desplazaron con grúas y escaleras mecánicas. Otro hombre, de 64 años, fue trasladado al hospital San Giovanni con heridas graves. Según las autoridades, no hubo turistas lesionados, aunque varios sufrieron ataques de pánico y fueron atendidos en el lugar.

“El estruendo fue ensordecedor, parecía que todo temblaba”, relató una camarera de un café cercano. “La gente empezó a correr sin saber a dónde”. Videos grabados por testigos muestran una nube gris que cubre la plaza mientras se escucha el sonido de piedras cayendo. torre-dei-conti-roma-derrumbe Turismo de Roma Una joya medieval castigada por el tiempo La Torre dei Conti fue construida en 1238 por orden del papa Inocencio III y durante siglos fue símbolo de poder de la familia Conti, una de las más influyentes de la Roma medieval. Originalmente alcanzaba unos 50 metros de altura, pero terremotos y reformas urbanas la redujeron a menos de 30. El paso del tiempo, los daños estructurales y la contaminación ya habían obligado a realizar reparaciones en décadas anteriores. Su ubicación estratégica, entre el Coliseo y la Piazza Venezia, la convirtió en uno de los puntos más fotografiados por los turistas. Los historiadores la consideran una de las pocas torres nobles que sobrevivieron al paso de los siglos, testimonio de la antigua Roma feudal que convivía con el esplendor imperial.

