Siguió el legado familiar y se puso a la cabeza de un imperio de millones: quién es Niels Peter Louis-Hansen







Tomó las riendas de la empresa de la familia y logró manejar un imperio millonario mejor que sus padres.

Logró hacer miles de millones al tomar el control de la empresa familiar. Coloplast

Crecer en ambientes dónde emprender es una costumbre, entrega muchas herramientas para el futuro. Con los conocimientos adquiridos, muchos han heredado distintos negocios que ya dejaban millones de ganancias, con el objetivo de convertirlo en grandes imperios.

Niels Peter Louis-Hansen logró quedarse con la compañía familiar y tomar las riendas, llevándola al siguiente nivel. Esto lo ayudó a ser uno de los multimillonarios más importantes de la actualidad y consolidarse como un referente del mundo empresarial.

Niels Peter Fundats El empresario danés ha logrado crear un imperio gigante en la industria de la medicina. Fundats La historia de Niels Peter Louis-Hansen y cómo llegó a ser multimillonario Niel es hijo de una familia que se ha dedicado a emprender. Aage y Johanne Louis-Hansen, un ingeniero y una enfermera, fundaron Coloplast en 1957. La empresa nació con el objetivo de buscar una solución para los pacientes que necesitan una ostomía, abriendo las puertas a crear la primera bolsa de ostomía adhesiva del mundo.

Este entorno fue clave para que él aprendiera del negocio y absorbiera esa mentalidad clave para generar millones. Se incorporó en 1968 al consejo de administración y dos años después, tras el fallecimiento de su papá, se hizo cargo de la dirección junto a su madre. El plan fue un éxito, ya que entre sus nuevas ideas estuvo la de diversificar la gama de los productos hacia otro tipo de patologías o ramas de la medicina.

El golpe clave para mantenerse en la cima fue dado en 2006, ya que Niels encabezó la compra que realizó Coloplast: pagó 463 millones de dólares por la empresa estadounidense de urología Mentor. Con eso logró expandir su mercado desde Dinamarca hasta Norteamérica. La compañía mantiene una sólida presencia global, con actividades comerciales en 53 países e instalaciones de producción en Dinamarca, Hungría, Francia, China y Estados Unidos.

Miles de millones: el patrimonio de Niels Peter Louis-Hansen La fortuna de Niels Peter Louis-Hansen está estimada en 8.6 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Esto es producto del 21% de Coloplast del cuál es dueño, con los picos más altos de las acciones en 2012, lo que lo ayudó a agigantar su fortuna. Si bien se mantiene totalmente alejado del foco público, está casado y tiene una hija. Intenta mostrarse participativo desde su lado filántropo, ya que ha invertido en distintas iniciativas culturales y científicas en las fundaciones que llevan los nombres de sus padres.

