Israel confirmó la identidad de los restos de los tres últimos rehenes devueltos por Hamas







Los restos de Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamami fueron repatriados; aún quedan ocho rehenes en Gaza y el acuerdo de alto el fuego sigue en marcha.

Omer Neutra (21), Oz Daniel (19) y Asaf Hamami (40) eran soldados secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades israelíes identificaron este lunes los restos de tres rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y trasladados a Gaza, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los cuerpos fueron recuperados por la Cruz Roja y repatriados tras la conclusión del proceso de identificación, según el comunicado oficial.

Quiénes eran los rehenes devueltos Los restos corresponden al capitán estadounidense-israelí Omer Neutra, de 21 años, asesinado durante su secuestro; al sargento Oz Daniel, de 19 años; y al coronel Asaf Hamami, de 40, el oficial de mayor rango muerto en el ataque del grupo terrorista. “El gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos”, expresó la oficina del primer ministro.

cruz roja Los cuerpos fueron entregados por la Cruz Roja. Neutra fue secuestrado junto a la tripulación de su tanque y su muerte se confirmó en diciembre de 2024. Daniel fue tomado del tanque con otros tres soldados. Hamami comandaba la brigada sur de Israel en la división de Gaza y murió defendiendo el kibutz Nirim, siendo el primero en declarar la guerra a Israel minutos después del ataque.

Intercambio y proceso de identificación El intercambio de cuerpos se realiza bajo el acuerdo mediado por Estados Unidos. Desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, Hamas entregó los restos de 20 de los 28 rehenes fallecidos, mientras que Israel devolvió los cuerpos de 45 palestinos. Según Hamas, localizar los cadáveres en la devastada Gaza es “complejo y difícil”.

israel-confirma-que-hamas-entrego-a-cruz-roja-cuerpos-de-4-rehenes_608739b8-8088-4372-b4d2-a745ef28ecf5_medialjnimgndimage=fullsize El intercambio de cuerpos y rehenes es clave dentro del acuerdo impuesto por Donald Trump. “El gobierno y todas las agencias estatales mantienen su firme compromiso de repatriar a todos nuestros rehenes caídos para que reciban un entierro digno en Israel”, añadió el comunicado. Trump, por su parte, habló con la familia de Neutra y dijo: “Estaban emocionados, en un sentido, pero en otro sentido, obviamente, no es tan bueno”.

Contexto de seguridad y política La repatriación de cuerpos se da en medio de incidentes militares recientes, como el abatimiento de terroristas que cruzaron la Línea Amarilla en Gaza. El intercambio de restos es central en la fase inicial del alto el fuego, que contempla la creación de una fuerza internacional para garantizar la paz en Gaza y asegurar el cumplimiento del acuerdo. Aún quedan ocho rehenes en Gaza, entre ellos el argentino Lior Rudaeff, mientras se negocian pasos difíciles sobre desarme, gobernanza y ayuda humanitaria.