Elecciones en Nueva York: el impacto de Donald Trump en la polarización que podría reconfigurar el mapa político







Los comicios del martes podrían intensificar la polarización territorial y política entre estados rojos y azules, con consecuencias históricas para la representación.

Demócratas y republicanos se enfrentan en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos. Univision

Las elecciones en Nueva York se celebran este martes, donde el Partido Demócrata y el Partido Republicano se enfrentan en un contexto de creciente polarización en Estados Unidos. Los comicios podrían redefinir el poder entre estados rojos y azules y medir la influencia de Donald Trump, mientras la disputa por la redistribución de distritos amenaza la representación del partido minoritario en cada región.

Los triunfos demócratas en estados tradicionalmente azules y las victorias republicanas en territorios rojos confirman una tendencia creciente en Estados Unidos, donde cada partido consolida su control sobre amplias regiones del país y reduce el espacio para la competencia bipartidista. La casi segura aprobación de la Propuesta 50 en California, que eliminaría hasta cinco distritos republicanos, acelera la carrera por rediseñar los mapas electorales, siguiendo estrategias similares a las implementadas en estados como Texas para disminuir la representación demócrata.

Donald Trump Los comicios podrían redefinir el poder entre estados rojos y azules y medir la influencia de Donald Trump. El presidente Donald Trump llevó esta dinámica a un nivel extremo, tratando a los estados azules no como socios en la toma de decisiones, sino como rivales que debe dominar. Incluso futuros presidentes menos inclinados que Trump a ver a las regiones que no votan por ellos como “el enemigo interno” podrían enfrentar crecientes dificultades para diseñar políticas nacionales aceptables para ambos lados de esta división cada vez más rígida entre el rojo y el azul.

Quién es Zohran Mamdani, favorito progresista, redefine la carrera por la Alcaldía de Nueva York El candidato demócrata Zohran Mamdani encabeza las encuestas para la Alcaldía de Nueva York a pesar de la resistencia de la cúpula de su partido y de los ataques de rivales como Andrew Cuomo y Donald Trump. Su campaña se centra en reducir el coste de la vivienda en la ciudad y movilizar a votantes jóvenes y multiculturales.

Mamdani, autoproclamado socialdemócrata de 34 años, logró imponerse en las primarias demócratas derrotando a Cuomo, ahora candidato independiente. Sus simpatizantes destacan que representa la nueva corriente progresista del partido, en contraste con un establishment demócrata visto como cercano a élites y desgastado por escándalos de acoso sexual.

19-w-triunfo-de-Zohran-Mamdani-NY Mamdani se impuso en las primarias frente a Cuomo y representa la nueva corriente del Partido Demócrata. Zohran Mamdani, de ascendencia ugandesa y musulmán practicante, enfrentó acusaciones de antisemitismo por sus comentarios sobre Israel y Gaza, a las que respondió defendiendo la condena de crímenes de ambos bandos. Además, ignoró críticas sobre nepotismo por su relación con la cineasta Mira Nair y los insultos de Trump, quien lo califica como "lunático comunista". Intentos de deportación impulsados por el congresista Andy Ogles fueron interpretados por sus seguidores como islamofobia y reforzaron su apoyo popular. La importancia del voto latino en Nueva York El electorado latino podría inclinar la balanza, ya que uno de cada cinco votantes se identifica como hispano. Mamdani enfocó su campaña en propuestas que resuenan con esta comunidad: protección de alquileres, transporte gratuito, expansión de guarderías públicas y reducción de precios de alimentos. Elecciones NY (1) Uno de cada cinco votantes de Nueva York es hispano, y Mamdani enfoca su campaña en políticas que impactan directamente a esta comunidad. "Los latinos están siguiendo la contienda día a día, están atentos a las encuestas y eso demuestra el gran entusiasmo que genera esta elección", afirmó Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana. El sondeo reciente muestra a Mamdani con un 48% de intención de voto frente a un 24% de Cuomo y un 12% de Sliwa. Mamdani se presenta como un símbolo de renovación del Partido Demócrata y un desafío al movimiento MAGA de Trump. Su eventual victoria le otorgaría el control de un presupuesto de 115.000 millones de euros y 300.000 funcionarios, con la responsabilidad de implementar políticas de vivienda y otras medidas clave.