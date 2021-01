Detienen a un hombre armado que intentó eludir el cerco de seguridad del Capitolio

La policía le encontró a Beeler una pistola cargada y más de 500 cartuchos de municiones. El hombre llevaba además una credencial falsa con la que buscaba acceder al perímetro de seguridad.

Cuando los agentes de seguridad le preguntaron si llevaba armas, Beeler respondió que tenía una pistola semiautomática Glock. El arma estaba cargada con 17 balas. Después del arresto, la Policía confiscó el arma, con otras 509 balas, 21 cartuchos de escopeta y un cargador para la pistola.

A partir del violento asalto al Capitolio por parte de partidarios del presidente saliente Donald Trump, el 6 de enero pasado, Washington DC es una ciudad virtualmente blindada, con bloques de hormigón y alambres de púas en varias calles.

Las autoridades temen nuevos problemas al margen de la ceremonia de investidura de Biden del próximo miércoles, en parte en base a un comunicado del FBI que alertó sobre la preparación de "protestas armadas" en todo el país.

Un informe citado por el diario The New York Times señala que Beeler fue arrestado por posesión de arma no registrada y de munición no registrada, entre otros posibles delitos.