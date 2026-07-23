El efecto Temu: los shoppings apuestan al consumo de fin de año y piden bajar la presión tributaria

La Cámara Argentina de Shopping Centers prevé una mejora de las ventas durante la segunda mitad del año. El avance de plataformas acelera cambios en el sector.

La ocupación de locales comerciales permanece en niveles muy elevados y nuevas marcas nacionales e internacionales buscan ampliar su presencia en los principales shopping centers del país

La recuperación del consumo todavía avanza con cautela, pero los shopping centers de la Argentina comienzan a observar señales que alimentan el optimismo para la segunda mitad del año. Tras un primer semestre con resultados desiguales según la región, el sector espera un mayor movimiento de ventas impulsado por las campañas comerciales de fin de año, el ingreso de nuevas marcas y una mayor estabilidad económica.

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Al mismo tiempo, el avance de plataformas internacionales como Temu y Shein modificó el escenario competitivo y obligó a fortalecer la experiencia presencial, mientras la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) insistió en la necesidad de reducir la presión tributaria y simplificar regulaciones para favorecer nuevas inversiones.

Desde la entidad explicaron que el balance de los primeros seis meses resulta positivo, aunque con diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires , la Región Pampeana, Cuyo, el Norte y la Patagonia. Cada mercado respondió de manera distinta al contexto económico, con realidades que dependen del nivel de actividad de cada economía regional.

En Cuyo, por ejemplo, la minería, el petróleo y el turismo aportaron un impulso adicional a la actividad comercial. A eso se sumó el Shopping Fest, una acción promocional organizada por la Cámara Argentina de Shopping Centers que estimuló el movimiento de público y las ventas.

No obstante, desde la entidad aclararon que el comportamiento del consumo general no siempre coincide con el desempeño de los centros comerciales. Hoy una parte importante de las compras se canaliza mediante plataformas internacionales de comercio electrónico o directamente en el exterior, por lo que las ventas de los shoppings representan solo una parte del consumo total de los argentinos.

En ese contexto, los últimos datos oficiales del INDEC muestran que las ventas reales en los centros de compras registraron una caída interanual de 5,9% en abril. Pese a ese escenario, desde la Cámara sostienen que en los últimos meses comenzó una recuperación gradual, impulsada por la desaceleración de la inflación, las promociones y un mayor volumen de transacciones.

Una mejora gradual, con un consumidor que todavía cuida el bolsillo

La Cámara atribuyó la recuperación observada durante el primer semestre a un escenario de mayor estabilidad macroeconómica y a la desaceleración de la inflación. Ese contexto permitió recuperar parte del dinamismo perdido durante los últimos años, aunque el consumidor todavía mantiene una actitud muy prudente al momento de comprar.

Las promociones, los descuentos, las cuotas y las distintas alternativas de financiación continúan entre las herramientas más valoradas por los clientes. La búsqueda de oportunidades se transformó en un comportamiento habitual, incluso entre consumidores de ingresos medios y altos.

La gastronomía se consolida como uno de los principales motores de los shopping centers. Los espacios gastronómicos elevan el tiempo de permanencia y complementan la experiencia de compra Cámara Argentina de Shopping Centers

Desde la entidad destacaron que las marcas también realizaron un importante esfuerzo para sostener la demanda. En numerosos casos aplicaron incrementos inferiores a la inflación para mantener competitivos sus productos y favorecer un mayor volumen de operaciones.

Desde la Cámara explicaron: "Observamos una recuperación gradual de las ventas respecto del año anterior. Sin embargo, ese mayor volumen de transacciones todavía no compensa la reducción de precios cuando las ventas se analizan en términos reales".

Los propios shopping centers también revisaron sus estructuras de costos. La mejora de la eficiencia operativa, la optimización de procesos y una administración más cuidadosa de los gastos permitieron generar mejores condiciones para los locatarios sin trasladar completamente el incremento de los costos.

Según la entidad, la recuperación responde al esfuerzo conjunto de marcas, proveedores y operadores, además de un consumidor que comienza a recuperar confianza, aunque continúa muy selectivo antes de concretar una compra.

El segundo semestre concentra las mayores expectativas

Las perspectivas para la segunda mitad del año aparecen entre las más favorables desde la normalización de la economía. Históricamente, ese período concentra una parte muy importante de las ventas gracias a fechas comerciales como el Día de la Madre, Navidad y las compras de fin de año.

A esas campañas tradicionales se suman acciones promocionales impulsadas por los propios centros comerciales junto con las marcas, con descuentos especiales, beneficios para clientes y programas de fidelización que buscan incrementar el flujo de visitantes.

Las vacaciones de invierno impulsan una mayor afluencia de familias a los shopping centers, que refuerzan su agenda de espectáculos, actividades infantiles y propuestas de entretenimiento para atraer visitantes Cámara Argentina de Shopping Centers

Para la Cámara existen cuatro variables que resultarán determinantes para consolidar esa recuperación: la continuidad de la desaceleración de la inflación, una mejora del ingreso real de las familias, mayor acceso al crédito a tasas razonables y un escenario de previsibilidad económica que incentive tanto el consumo como las inversiones.

"Si esas condiciones se sostienen, esperamos que el mayor volumen de transacciones registrado durante los últimos meses se traduzca en un crecimiento sostenido de las ventas reales durante la segunda mitad del año", comentaron desde la entidad.

La expectativa también se apoya en un cambio gradual del humor del consumidor. Si bien las decisiones de compra todavía pasan por un análisis cuidadoso del presupuesto familiar, el sector observa una mayor predisposición para realizar consumos vinculados al esparcimiento y a las compras de temporada.

Temu acelera los cambios en el negocio

El crecimiento de plataformas internacionales como Temu modificó parte del escenario competitivo del comercio minorista. Sin embargo, la Cámara evita presentar ese fenómeno como una amenaza directa para los shopping centers.

Desde la entidad consideran que el comercio electrónico constituye una tendencia global que llegó para quedarse y que obliga a todos los actores del mercado a mejorar permanentemente su propuesta de valor.

La principal ventaja competitiva de los centros comerciales continúa siendo la experiencia presencial. La posibilidad de recorrer locales, probar productos, recibir asesoramiento personalizado y combinar compras con gastronomía, entretenimiento y servicios sigue siendo un diferencial difícil de replicar por una plataforma digital.

"La experiencia presencial continúa siendo nuestro principal diferencial. El cliente puede recorrer los locales, probar productos, recibir asesoramiento y disfrutar de una propuesta integral", señalaron.

El avance de plataformas internacionales como Temu y Shein elevó la competencia en el comercio minorista. Los shopping centers responden con una apuesta por la experiencia presencial, nuevas marcas y estrategias omnicanal para atraer consumidores Gentileza - The China Project

Lejos de enfrentar ambos modelos, el sector apuesta por la integración. Las marcas fortalecen estrategias omnicanal que combinan los locales físicos con las ventas digitales, mientras los shopping incorporan aplicaciones, beneficios exclusivos, billeteras virtuales, descuentos y bonificaciones en estacionamiento para ofrecer una experiencia más completa.

La transformación también alcanza al vínculo con los consumidores. Las herramientas digitales permiten personalizar promociones, mejorar los programas de fidelización y generar una relación más cercana con los clientes, incluso antes de que ingresen al centro comercial.

Los rubros que lideran las ventas y el interés de nuevas marcas

La indumentaria continúa como el principal motor comercial de los shopping centers. Dentro de ese segmento, la categoría deportiva registró uno de los desempeños más destacados gracias al Mundial de Fútbol y al lanzamiento de nuevas colecciones.

La gastronomía y el entretenimiento también fortalecieron su participación. Los cines recuperaron convocatoria gracias a una cartelera con títulos de gran impacto, mientras los patios de comidas continúan entre los principales generadores de permanencia dentro de los complejos.

El Mundial también impulsó las ventas de televisores y otros productos tecnológicos vinculados al entretenimiento en el hogar.

Perfumería, belleza y cuidado personal mantuvieron una evolución positiva, favorecidas por promociones y alternativas de financiación. En cambio, los bienes de mayor valor todavía muestran una recuperación más lenta, una señal de que las familias continúan administrando cuidadosamente cada decisión de gasto.

Otro formato que gana protagonismo son los shopping premium outlet. La búsqueda de mejores precios, descuentos y oportunidades convirtió a esos complejos en uno de los segmentos con mayor crecimiento durante el año.

El sector apuesta a un segundo semestre con mayor movimiento comercial, impulsado por el Día de la Madre, las compras de fin de año y el ingreso de nuevas marcas. Los shopping centers confían en que una mayor estabilidad económica y el acceso al crédito permitan consolidar la recuperación de las ventas Mariano Fuchila

La Cámara también destacó que la ocupación de locales comerciales permanece en niveles muy elevados. En numerosos centros comerciales prácticamente no existen espacios vacantes y crece el interés de marcas nacionales e internacionales por ampliar su presencia o incorporarse al formato shopping.

Ese movimiento fortalece el tenant mix, amplía la oferta disponible y mejora el atractivo de los complejos, un aspecto que también contribuye a incrementar el flujo de visitantes.

El reclamo por una menor presión tributaria

Más allá de la evolución del consumo, el sector considera que todavía existen desafíos importantes para consolidar el crecimiento.

Entre ellos aparece la necesidad de reducir la presión tributaria y las tasas que impactan sobre la actividad, además de simplificar normativas que elevan los costos operativos y demoran nuevas inversiones.

Desde la entidad sostuvieron que un marco regulatorio más simple permitiría acelerar proyectos de expansión, favorecer la llegada de nuevas marcas y mejorar la competitividad de toda la industria.

La entidad también remarcó que los shopping centers continuarán con inversiones destinadas a incorporar nuevas tecnologías, elevar la eficiencia operativa, reducir consumos energéticos y optimizar procesos internos para contener costos sin perder calidad de servicio.

Los centros comerciales representan inversiones de largo plazo y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de funcionar como polos urbanos donde confluyen comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios.

Desde la Cámara Argentina de Shopping Centers concluyeron: "Nuestro compromiso consiste en fortalecer una industria que evoluciona de manera permanente, se adapta a las nuevas tendencias y continúa como uno de los principales puntos de encuentro para las personas y las familias".