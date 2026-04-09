Sospechan que Irán minó el estrecho de Ormuz durante la guerra con EEUU e Israel + Seguir en









Un dato difundido por agencias iraníes sugiere la colocación de minas en una ruta clave del Golfo en plena escalada del conflicto.

Un gráfico difundido por agencias iraníes sugiere la colocación de minas en el estrecho de Ormuz.

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La información fue publicada por las agencias ISNA y Tasnim, esta última considerada cercana a la Guardia Revolucionaria. El material muestra un esquema con un gran círculo identificado como “Zona de peligro” en farsi, ubicado sobre el Esquema de Separación del Tráfico, el corredor habitual utilizado por los barcos para atravesar el estrecho.

iran-publica-mapa-ormuz-minas-colocadas-estrecho_97 (1) La zona señalada coincide con la ruta habitual de navegación de buques petroleros. Una zona clave bajo advertencia Según el gráfico, esa área señalada sería el punto donde se habrían colocado las minas, lo que obligó a modificar las rutas habituales de navegación. En ese contexto, se observa que algunas embarcaciones comenzaron a desplazarse hacia el norte, más cerca del territorio continental iraní.

Ese desvío incluía el paso próximo a la isla de Larak, una alternativa que fue utilizada por algunos navíos durante el conflicto para evitar la zona considerada de riesgo.

ormuz cerrado La maniobra habría funcionado como presión en medio del alto el fuego. Las fechas que aparecen en el gráfico abarcan desde el 28 de febrero hasta el jueves 9 de abril, lo que coincide con el período en que se desarrollaron las hostilidades en la región.

Hasta el momento, no hay confirmación sobre si las minas fueron retiradas. Esta posible estrategia habría funcionado como un mecanismo de presión en medio de la guerra, en un escenario que ahora transita un alto el fuego de dos semanas entre Irán, Estados Unidos e Israel, mientras se abren expectativas de negociaciones en Islamabad. La falta de información oficial sobre la situación actual en la zona mantiene la incertidumbre en torno a la seguridad de la navegación en un punto clave para el comercio global de energía.