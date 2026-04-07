La Guardia Revolucionaria iraní responde a Donald Trump y promete atacar infraestructura de EEUU en Medio Oriente

Este martes vence el plazo que otorgó Washington a Teherán para alcanzar un acuerdo de alto al fuego. Desde Irán, prometen escalar el conflicto regionalmente en caso de que Trump decida avanzar en una nueva oleada de ataques.

Irán promete escalar el conflicto en toda la región en caso de que Trump avance con su amenaza.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió a las amenazas de Donald Trump y advirtió que escalará el conflicto en toda la región en caso de que el mandatario estadounidense avance con un nuevo ataque, esta vez, a infraestructura civil y energética clave: "Nuestra respuesta se extenderá más allá de la región si el ejército estadounidense cruza nuestras líneas rojas".

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La respuesta de Teherán pone en juego una mayor escalada en Medio Oriente , además de afectar aún más el suministro global de petróleo, al prometer ataques sobre infraestructura energética de EEUU ubicada en países aliados, tales como Arabia Saudita o o Emiratos Árabes Unidos.

Lejos de bajar el tono, Teherán respondió a las amenazas de Trump y amenazó con privar a Washington y sus aliados "del petróleo y el gas de la región durante muchos años".

El comunicado fue replicado a través de medios estatales iraníes. Allí, el mensaje amplió: "Los líderes estadounidenses carecen de la capacidad para calcular los activos críticos que estarían al alcance de nuestros combatientes si atacaran nuestra infraestructura".

La Guardia Revolucionaria de Irán redobla la apuesta ante las amenazas de Trump.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní llega en una fecha clave: este martes, Estados Unidos amenazó llevar adelante un ataque devastador en caso de no tener una respuesta satisfactoria a su propuesta para un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", afirmó Trump en referencia al futuro de la guerra. Tras esto, sentenció: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

image La amenaza de Donald Trump durante esta mañana, a horas de la finalización del plazo otorgado para alcanzar un acuerdo con Teherán.

En detalle, temprano esta jornada el presidente estadounidense publicó una fuerte amenaza en redes sociales: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", explicó el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

"Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?", remarcó el mandatario refiriéndose a la nueva cúpula iraní tras el asesinato de Alí Jameneí.

Cabe destacar que el sucesor del fallecido ayatolá fue su hijo, Mojtaba Jameneí.

Por último, el mandatario estadounidense sentenció: "Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".