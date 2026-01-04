La empresa de Elon Musk anunció banda ancha sin costo hasta el 3 de febrero en un país marcado por la censura digital y los bloqueos a redes sociales.

Starlink anunció que brindará servicios de banda ancha gratuitos en Venezuela hasta el 3 de febrero, luego de la operación estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro , en una decisión que apunta a garantizar conectividad en un país atravesado por restricciones al acceso a internet y bloqueos a plataformas digitales.

La compañía, con sede en Estados Unidos y propiedad de SpaceX, el conglomerado tecnológico del multimillonario Elon Musk , ofrece conectividad a través de una red de satélites en órbita terrestre baja que permite acceso a internet incluso en zonas con infraestructura limitada o inexistente.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en la red social X, donde Starlink informó que comenzó a brindar banda ancha móvil sin costo para los usuarios en Venezuela y aseguró que el servicio se mantendrá activo hasta el 3 de febrero.

En ese mismo mensaje, la empresa sostuvo que prometió “conectividad continua” para el país, una definición que cobra especial relevancia en un contexto marcado por antecedentes de censura digital y restricciones al acceso a la información.

Venezuela es conocida por enfrentar severas limitaciones a la libertad digital. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, el Estado bloqueó en distintas oportunidades el acceso a plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y otros servicios utilizados tanto para la comunicación cotidiana como para la difusión de noticias.

Estas restricciones fueron aplicadas en momentos de crisis política, protestas sociales o difusión de contenidos considerados sensibles por el oficialismo, lo que convirtió al acceso a internet en un eje central del control informativo.

Cómo funciona el servicio de Starlink

Starlink brinda banda ancha móvil mediante una constelación de satélites en órbita que permiten conexión directa sin depender de redes terrestres tradicionales. Este tipo de tecnología resulta clave en contextos donde la infraestructura de telecomunicaciones es deficiente o está bajo control estatal.

El servicio ya fue utilizado en otros escenarios de emergencia o conflicto, donde la conectividad resultó esencial para mantener comunicaciones activas frente a cortes deliberados o fallas estructurales.

starlink (1) El servicio de internet satelital permite conexión incluso en zonas sin infraestructura tradicional.

El impacto de la conectividad tras la salida de Maduro

El anuncio de Starlink se conoció poco después de la operación estadounidense que derivó en la caída de Nicolás Maduro, un hecho que modificó de forma abrupta el escenario político venezolano.

La provisión de internet gratuito hasta febrero se presenta como una herramienta clave para garantizar el flujo de información en un país donde el acceso digital fue históricamente limitado, vigilado o interrumpido por decisiones gubernamentales.

Mientras tanto, Starlink no detalló qué ocurrirá con el servicio una vez finalizado el período anunciado, aunque reafirmó su compromiso con la “conectividad continua” en Venezuela.