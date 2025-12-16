Elon Musk se convirtió en la primera persona en tener un patrimonio de u$s600.000 millones + Seguir en









Tras la revaluación de SpaceX, el empresario es el multimillonario más rico de la historia moderna.

Actualmente, el segundo lugar se lo lleva Larry Page, cofundador de Google, con una fortuna estimada en u$s252.000 millones, esto significa que, el dueño de X aventaja a Page por u$s425.000 millones.

Elon Musk se convirtió en la primer persona en alcanzar un patrimonio de u$s600.000 millones, de acuerdo con el estudio de Forbes. Esta actualización es en consecuencia a la revaluación de SpaceX, su empresa aeroespacial, que ahora alcanza u$s800.000 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A comienzos de junio de 2024, la agencia concretó una oferta de recompra de acciones que duplicó su valuación en menos de un año. Según informó Infobae, pasó de u$s400.000 millones a u$s800.000 millones. Gracias a su 42% de participación accionaria, ese incremento permitió sumar u$s168.000 millones a su patrimonio.

Al mismo tiempo, inversores consultados por la revista señalaron que SpaceX evalúa una posible salida a bolsa en 2026. Incluso sin esa operación, la valuación alcanzada ya posiciona a la empresa como el activo más relevante dentro del entramado financiero de Musk.

El crecimiento patrimonial de Elon Musk El crecimiento patrimonial de Elon Musk no se explica solo por SpaceX. El empresario mantiene una participación del 12% en Tesla, con un valor estimado en u$s197.000 millones.

A este monto, se suman las opciones sobre acciones derivadas del CEO Performance Award de 2018. Sin embargo, el valor fue reducido a u$s69.000 millones tras su anulación judicial por un tribunal de Delaware, pendiente ahora de resolución en la Corte Suprema de ese estado.

El aumento en su patrimonio aceleró demasiado rápido. En marzo de 2020, contaba con u$s24.600 millones; para agosto de ese año ya había superado los u$s100.000 millones, logrando posicionarse como la quinta persona en alcanzar ese monto. Actualmente, el segundo lugar se lo lleva Larry Page, cofundador de Google, con una fortuna estimada en u$s252.000 millones, esto significa que, el dueño de X aventaja a Page por u$s425.000 millones. Según sostuvo Forbes, Musk está más cerca de conquistar los mil millones de dólares que de perder su liderazgo mundial.