Sugestivo mensaje de Donald Trump a Reino Unido por Malvinas: "El triunfo fue hace mucho tiempo"

El presidente estadounidense volvió a referirse de manera ambigua a la posición de Washington en momentos de expectativa por una acción argentina por la soberanía de las islas.

El presidente Trump volvió a criticar la falta de apoyo británica en la guerra con Irán.

El presidente de EEUU , Donald Trump , aclaró a Reino Unido que la disputa por la soberanía de las islas Malvinas “es un viaje largo”.

Usando una retórica ambigua, Trump destacó la firmeza de los militares británicos durante la guerra de las Malvinas, aunque advirtió que eso “fue hace mucho tiempo”.

“Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, respondió el presidente estadounidense al ser consultado abiertamente sobre si apoyaría a Reino Unido en un nuevo conflicto durante una entrevista con GB News.

"En el Reino Unido estamos preocupados en este momento por las Malvinas, y su amigo Javier Milei dijo que va a hacer una declaración sobre las Islas Malvinas", señaló la entrevistadora Bev Turner. La respuesta del republicano fue presentada como "una amenaza" por el medio británico en su portal web.

En la misma entrevista, Trump volvió a la carga con sus críticas al gobierno británico por la falta de apoyo a su ofensiva contra Irán. “Tu país no se está manejando bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvieron allí para ayudarme”, manifestó.

“Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex primer ministro (Keir Starmer): ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, agregó.

Desde el inicio de la guerra entre EEUU e Irán, en marzo pasado, Trump no ha escondido su profundo malestar con los socios europeos en la OTAN por la falta de participación en el conflicto e, incluso, llegó a amenazarlos con represalias.

Analistas ven como parte de esa estrategia de presión su posición ambigua sobre las Malvinas, entendiendo que la posibilidad de un cambio desde la neutralidad hacia el respaldo al reclamo de soberanía argentino forma parte de una intimidación a Londres.

Las declaraciones sugestivas de este jueves las proporcionó apenas horas antes de la cadena nacional que brindará el presidente, Javier Milei, para realizar anuncios referidos a la zona en disputa. El mandatario libertario, a inicios de agosto, aseguró que existía un interés de EEUU en que sea Argentina quien tenga la soberanía para garantizar la seguridad en el Atlántico Sur.

Milei destacó entonces el vínculo estratégico con Washington y sostuvo que la relación con el país norteamericano "será clave para recuperar la soberanía" argentina sobre las islas.